Une Ferrari pilotée par Schumi vendue pour un prix record

L'identité du nouveau propriétaire n'est pas connue mais la maison de vente a indiqué qu'il était originaire d'Europe. Image: sda

Le légendaire pilote allemand avait remporté cinq courses lors de la saison 2003 avec cette F2003-GA Chassis 229.

Une Ferrari de Formule 1 pilotée par Michael Schumacher en 2003 et en parfait état de marche a été vendue mercredi pour 14,63 millions de francs suisses à Genève. Il s'agit d'un montant record.

«Les voitures de Formule 1 de cette qualité et de cette provenance arrivent rarement sur le marché, et cette voiture en particulier est la meilleure des meilleures» Augustin Sabatié-Garat, directeur des ventes de la maison

Elle a enregistré «un prix record pour une Formule 1 de l'ère moderne», a déclaré le commissaire priseur de Sotheby's, après avoir abattu le marteau après une ultime offre de 13 millions de francs suisses (14,63 millions avec les frais).

C'est presque le double du record de 7.5 millions de dollars (à peu près autant en francs) détenu par un autre bolide Ferrari aussi piloté par le champion allemand, lors de la saison 2001. Le lot de ce mercredi était estimé entre 7,5 et 9,5 millions de francs, mais au terme d'enchères haletantes, c'est un acheteur qui a renchéri de 500 000 francs d'un coup qui a emporté le lot.

Travail sur l'aérodynamisme

«Elle a été développée par deux ingénieurs - Rory Byrne et Ross Brawn - qui ont décidé d'avoir une 'wheelbase' (empattement) un peu plus longue pour travailler les aérodynamismes», avait expliqué Vincent Luzuy, de la branche qui s'occupe des ventes de voitures de luxe chez Sotheby's, lors de la présentation du bolide aux journalistes.

«C'est une des Ferrari qui a le plus de victoires de l'histoire de la marque, donc c'est une voiture très importante dans l'histoire de l'automobile»

La voiture est en parfait état de marche. Elle a été entièrement révisée en 2022 par Ferrari Formula 1 Clienti et elle est prête à rouler, a affirmé Sotheby's. Elle a été soumise à une sérieuse prise en main par le fils de Michael Schumacher, Mick, sur la piste d'essai Ferrari de Fiorano avant la vente.

Six fois champion

C'est au volant de cette voiture, introduite lors du Grand Prix d'Espagne 2003, que Schumacher s'est imposé cette saison-là, en Espagne pour sa première sortie puis en Autriche, au Canada, en Italie et aux Etats-Unis.

La voiture a également décroché trois pole positions et trois tours les plus rapides en course et accroché deux podiums à Monaco et en France. Elle a permis à Schumacher de remporter un sixième titre de champion du monde, effaçant le record qu'il co-détenait alors avec l'Argentin Juan Manuel Fangio, tout en offrant à Ferrari son cinquième titre consécutif de champion du monde des constructeurs.

Le pilote a disputé son dernier GP en 2012 avec Mercedes. On ne l'a plus revu en public depuis sa grave blessure à la tête le 29 décembre 2013 à Méribel, dans les Alpes françaises.

Bleu à l'âme

La vente s'est poursuivie avec des enchères de joaillerie. Un bracelet d'émeraudes et de diamants des années 1850 issu de la collection de l'impératrice française Eugénie (1826-1920), femme de Louis-Napoléon Bonaparte a été adjugé pour 352 800 francs avec les frais (estimation: 60 000 à 80 000 francs).

Une broche conçue par le joaillier Jean Schlumberger parée de diamants et d'un imposant saphir rose de 92,01 carats, des années 1950 (estimée entre 300 000 et 500 000 francs), de la collection de Fiona Thyssen-Bornemisza est partie pour 1 744 000 francs (frais compris).

En revanche, ce qui devait être l'un des clous de la soirée n'a finalement pas été vendu. Le délicat diamant bleu - non monté de «taille coussin», pèse 5,53 carats. Il était estimé entre 10 et 15 millions francs. L'offre la plus élevée a été de seulement 10,4 millions.

Il est l'un des huit diamants de la «Collection bleue exceptionnelle» de De Beers, un superbe groupe de diamants bleu vif rares, dont la valeur totale dépasse 70 millions de dollars. Seul une gemme avait été mise aux enchères à Genève, les autres seront proposées ultérieurement à New York et Hong Kong. (ats/jch)