Vidéo: watson

Cette course-poursuite est absurde đźšś đźš“đź’¨

Une course-poursuite avec un voleur de tracteur dans la ville de Boone aux Etats-Unis a causé quelques dégâts. L'engin agricole a heurté plusieurs véhicules, une benne à ordures, une église et un véhicule de la police.

C'est une course-poursuite bien inhabituelle qui a eu lieu mardi 17 janvier dans les montagnes de Caroline du Nord. La police de la ville de Boone Ă©tait Ă la poursuite d'un voleur de tracteur.

Le chef de la police, Andy Le Beau, a déclaré avoir reçu un appel au sujet d'une personne conduisant un tracteur de manière erratique dans un parking et manquant de heurter des piétons. Dans sa course, le tracteur a percuté plusieurs véhicules, dont une voiture de police. Il a également touché une benne à ordures et une église. Doux Jésus.

Les agents ont fait feu en tirant sur la roue avant et ont déroulé une herse pour stopper le véhicule, mais cela n'a pas fonctionné. Après quelques kilomètres, le conducteur s'est engagé dans une allée privée, a sauté du tracteur et a commencé à brandir un couteau. Pour le neutraliser, la police a utilisé un taser. Il a été placé en garde à vue.

Le chef a déclaré que le suspect identifié était déjà connu des services de police. Aucun blessé n'a été signalé.

Vidéo: watson

Plus de vidéos de courses- poursuites

Celle-ci Ă Los Angeles est digne d'un film hollywoodien

Vidéo: watson

Course-poursuite avec des autruches au Canada

Vidéo: watson

Une femme menottée dans une voiture se fait percuter par un train

Vidéo: watson