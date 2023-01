ChatGPT: mais pourquoi cette appli fait-elle autant parler?

L'intelligence artificielle est un véritable succès depuis plusieurs semaines. Ses capacités hors normes lui confèrent un avantage conséquent par rapport à ses concurrents. Mais cela peut-il réellement perdurer à plus long terme?

Thierry Poibeau / the conversation

Un article de The Conversation

La sortie de ChatGPT le 30 novembre dernier a marqué une nouvelle étape dans le développement des technologies de traitement des langues. C'est en tout cas la première fois qu'un système d'IA, directement issu de la recherche, suscite un tel engouement: de nombreux articles sont parus dans la presse spécialisée, mais aussi générale. ChatGPT (ou OpenAI, la société qui développe ChatGPT, ou les deux) sont régulièrement en top tendance sur Twitter aujourd'hui encore.

Pourquoi un tel écho? Les capacités de ChatGPT marquent-elles un tournant par rapport aux précédentes technologies capables de générer des textes?

ChatGPT peut dialoguer

Clairement, ChatGPT a permis un saut qualitatif: il est capable de répondre, de manière souvent pertinente, à presque n'importe quelle requête en langage naturel. GPT2, puis GPT3 – les précédents modèles de langage mis au point par OpenAI – étaient déjà très forts pour générer du texte à partir de quelques mots ou phrases donnés en amorce (ce que l'on appelle le «prompt»): on parlait souvent de «perroquets» (stochastic parrots), comme l'a proposé Emily Bender, et de nombreux autres chercheurs critiques de ces techniques. En effet, on pouvait dire que ces systèmes produisaient du texte à partir de bouts de phrases tirées des immenses corpus à leur disposition? Même s'il faut nuancer cette image du perroquet: les systèmes ne répètent pas des extraits mot à mot, mais produisent en général un texte original en reprenant, paraphrasant, combinant des éléments vus dans des corpus variés.

ChatGPT reprend ces caractéristiques, mais la partie «chat» (dialogue) y ajoute une dimension tout à fait différente, et en apparence souvent bluffante. Le système ne produit plus juste un paragraphe à partir d'une phrase donnée en entrée. Il est maintenant capable de répondre correctement à des questions simples comme à des questions complexes, il peut fournir des éléments de raisonnement, s'exprimer dans différentes langues, analyser ou produire du code informatique, entre autres.

Par exemple, si on lui demande si deux personnages ont pu se rencontrer, le système est capable de déterminer les dates correspondant à leur existence, comparer ces dates et en déduire une réponse. Ceci est trivial pour un humain, mais aucun système ne pouvait jusque-là répondre de manière aussi précise à ce type de question sans être hautement spécialisé. Au-delà du langage, ChatGPT peut aussi fournir des éléments de raisonnements mathématiques (mais il se trompe souvent) et analyser du code informatique notamment. De ce point de vue, ChatGPT a une longueur d'avance sur ses concurrents.

Un système fermé

Concernant le fonctionnement du système, difficile d'en dire plus, car OpenAI, malgré son nom, développe des systèmes fermés. C'est-à-dire que le code informatique (code source) utilisé n'est pas disponible et que les recherches liées à ChatGPT restent pour l'instant en grande partie un secret industriel – même si, évidemment, d'autres équipes travaillent sur des systèmes similaires, aussi à base d'apprentissage profond. On a donc une idée de ce qui est utilisé par OpenAI.

D'autres entreprises ont gardé un modèle plus ouvert, par exemple Meta avec les travaux menés à FAIR (l'organisme de recherche Facebook sur l'intelligence artificielle), en général ouverts et publiés dans les principales conférences du domaine. Mais, plus généralement, on constate de plus en plus une fermeture des recherches. Par exemple, alors qu'Apple a toujours eu un modèle de développement privé et très secret, Deepmind avait un modèle ouvert et l'est sans doute un peu moins, maintenant que l'entreprise est sous le contrôle de Google.

Le système ChatGPT lui-même pourrait devenir commercial: OpenAI est financé par Microsoft qui pourrait décider de fermer l'accès au système un jour prochain, si c'est son intérêt.

En testant ChatGPT, vous contribuez (gratuitement) à l'améliorer

En attendant, OpenAI bénéficie de l'énorme publicité que lui apporte son outil, et aussi de toutes les interactions des utilisateurs avec lui. Si un utilisateur signale qu'une réponse n'est pas bonne, ou demande à l'outil de reformuler sa réponse en tenant compte d'un élément en plus, c'est autant d'information que le système emmagasine et pourra réutiliser pour affiner sa réponse la prochaine fois, sur la requête posée ou sur une requête similaire. En testant ChatGPT, on travaille gratuitement pour OpenAI!

Pour en revenir au système lui-même, la partie dialogue est donc ce qui fait la force et la particularité de ChatGPT (par rapport à GPT3 par exemple). Il ne s'agit plus d'un «simple» modèle de langage capable de générer du texte «au kilomètre», mais d'un véritable système de dialogue. Celui-ci a probablement bénéficié de millions ou de milliards d'exemples évalués par des humains, et la phase actuelle – où des centaines de milliers d'utilisateurs «jouent» quasi gratuitement avec le système – permet encore de l'améliorer en continu, puisque toutes les interactions sont évidemment enregistrées et exploitées pour cela.

Il est aujourd'hui assez simple d'accéder à des corpus de milliards de mots pour mettre au point un modèle de langage de type «GPT», au moins pour les langues bien répandues sur Internet. Mais les données ayant permis la mise au point de ChatGPT (dialogues, interactions avec des humains) ne sont, elles, pas publiques, et c'est ce qui donne un avantage important pour OpenAI face à la concurrence.

Par exemple, Google dispose de données différentes, mais sans doute aussi exploitables pour ce type de systèmes – d'autant que Google a développé depuis plusieurs années un graphe de connaissances qui pourrait permettre de générer des réponses avec une meilleure fiabilité que ChatGPT. Notamment, l'analyse des enchaînements de requêtes issus du moteur de recherche de Google pourrait fournir des informations précieuses pour guider l'interaction avec l'utilisateur? Mais, en attendant, c'est OpenAI qui dispose de ChatGPT, et non Google: OpenAi a l'avantage.

Quelles applications dans l'avenir?

De fait, même s'il est possible de contourner les limites de ChatGPT, le système refuse d'expliquer comment créer une bombe, de produire des contes érotiques ou de donner ses sentiments (ChatGPT répond fréquemment qu'elle est une machine, qu'elle n'a pas de sentiments ni de personnalité). OpenAI a visiblement soigné sa communication. La société a aussi mis un soin extrême à «blinder» le système, à lui permettre de déjouer la plupart des pièges qui peuvent ruiner en quelques heures ce type d'application, comme cela arrive fréquemment pour des systèmes ouverts au grand public.

On peut par exemple citer Meta, qui en novembre dernier a dû retirer son système appelé «Galactica» deux jours après l'avoir mis en ligne. Galactica avait été entraîné sur le domaine scientifique et pensé pour offrir des services aux chercheurs. Il a d'abord été présenté comme pouvant écrire des articles scientifiques automatiquement à partir d'un prompt avant que la société ne précise qu'il ne s'agissait évidemment que d'une aide à la rédaction. Mais cette stratégie de communication malheureuse a déclenché une polémique qui a obligé Meta à débrancher rapidement Galactica.

À l'inverse, ChatGPT est toujours en ligne, et suscite toujours autant de passion auprès d'un large public. Des questions demeurent cependant: quel impact aura ChatGPT? Quelles applications en seront dérivées? Et quel modèle économique la compagnie OpenAI (et Microsoft, son principal investisseur) vise-t-elle?

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original