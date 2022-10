La pression pour produire plus de contenu était trop forte, dit Shaiden Rogue avec le recul. image: privé

interview watson

Shaiden Rogue, ex-star du porno: «La salope sauvage se vendait mieux»

Julia Dombrowsky / watson.de

Chaque profession requiert ses qualifications exceptionnelles. Dans le cas de Shaiden Rogue, il s'agissait de la gorge profonde. L'Allemande a été une star du porno très demandée pendant des années. Ses vidéos comptent jusqu'à 30 millions de vues.

Peu de personnes ont eu autant de succès qu'elle sur Pornhub et d'autres portails similaires en Europe. Pourtant, cette kinésithérapeute de formation n'est entrée dans cette industrie que par l'intermédiaire de son ex, explique Shaiden. Il lui a fallu des années, une rupture amère et beaucoup d'alcool pour se rendre compte que ce n'était pas bon pour elle.



Watson s'est entretenu avec elle sur le doute de soi, sa relation ambivalente avec le monde de l'érotisme et comment l'alcool l'a influencée.



Shaiden Rogue était considérée comme «l'Angelina Jolie» de la pornographie. image: privé

Tu es quasiment une star du porno à la retraite. Que fais-tu de tes journées?

Shaiden Rogue: Je passe du temps avec ma meilleure amie et mon partenaire. Je regarde ce qui se passe sur le plan professionnel, je suis beaucoup sur TikTok. Je laisse les prochaines étapes venir à moi. J'ai la chance d'avoir encore de l'argent qui rentre de mon ancienne activité, plusieurs milliers par mois.

«Ce revenu passif me permet de bien vivre, du moins cette année encore»

Les anciennes vidéos sont-elles supprimées ou sont-elles ignorées lors de la recherche?

Bien sûr, mais cela n'est pas si rapide. Par exemple, j'ai récemment reçu un message disant que mon compte OnlyFans était gelé parce que je ne mettais plus rien en ligne. J'ai alors posté une photo de moi habillée et maintenant, il fonctionne à nouveau. J'ai aussi de très vieilles vidéos que j'exploite encore et que je mets sur Pornhub. Je prends ce qui peut l'être et quand ça s'essouffle, c'est comme ça.

Tu étais une star dans le secteur. Pourquoi cette fin?

J'ai fait tous les films pornos avec mon ancien partenaire, celui qui m'a donné l'idée à l'époque. Après la séparation, je me suis dit: «Bon, je dois me réorganiser et voir comment je peux continuer seule». Cette «réorganisation» s'est soldée par six mois d'excès d'alcool et une prise de poids de 15 kilos. Après cela, je ne me sentais plus à l'aise dans mon corps. Je n'aurais pas voulu être filmée ainsi.

Plus sur le thème 👇 «Supersex»: la vie de Rocco Siffredi va débarquer sur Netflix

Et ensuite?

Je voulais perdre du poids et tourner à nouveau. Mais une fois l'alcool supprimé, j'ai compris que je ne voulais plus du tout faire ça. Entre-temps, j'avais aussi fait la connaissance de mon nouvel ami (réd: l'influenceur Kevin «orangemorange»). Je me souviens encore de m'être tenue devant Kevin, alors que nous étions ensemble depuis peu, et de lui avoir dit:



«Je crois que je ne veux plus faire de porno, mais j'ai aussi l'impression que je ne peux rien faire d'autre»

A-t-il pu te réconforter?

Il m'aurait aussi soutenue si j'étais restée dans l'érotisme, mais bien sûr, il ne m'a pas dit: «continue absolument à faire ça, j'adore quand tu t'amuses avec des partenaires de tournage»! Cela m'aurait aussi fait bizarre d'avoir des relations sexuelles avec un autre homme. Mais la raison de la fin était que je me rendais compte que je n'allais pas bien psychologiquement.

«Quand la question du porno a été réglée, j'ai arrêté de boire de l'alcool par moi-même. Aujourd'hui, c'est au maximum un verre de vin, plus la bouteille entière»

Je n'étais tout simplement pas heureuse. Ce n'est qu'après coup que je m'en suis rendu compte, petit à petit.



La fellation dans tous ses états 👇 Sexe: Comment la fellation est passée de «bannie» à «banale» de Alexandra Luthereau / slate

Qu'est-ce qui t'a concrètement pesé?

Je n'aimais pas la pression psychologique. Pour ma part, l'argent n'était pas si important mais mon partenaire de l'époque me suggérait parfois qu'il était important de franchir encore telle ou telle limite, de gagner encore 2000 euros de plus par mois, que je devais commencer à poster quelque chose de nouveau.



Ton chemin dans l'industrie a commencé avec un homme et s'est terminé avec cet homme. C'est remarquable.

En tout cas, je donne beaucoup dans les relations.

«L'image que j'ai moi-même donnée à l'extérieur est assez fausse à cet égard mais je savais que la salope sauvage se vendait mieux, cela amusait les gens»

Quand on fait d'une activité son métier, il y a toujours le risque de ne plus en avoir envie dans sa vie privée. C'est aussi le cas pour les acteurs porno?

J'ai déjà entendu parler de couples qui produisent du contenu ensemble et qui, à un moment donné, étaient tellement dans leur film que même si l'envie les prenait en privé, ils se disaient directement: «OK, profitons-en tout de suite et mettons la caméra». C'est une mauvaise chose. Si le sexe est toujours synonyme d'argent, ça ne peut pas être bon pour une relation. J'étais immunisé contre ça parce que je voulais tourner mes films avec un éclairage et un style parfaits. Ça n'aurait pas été possible en un clin d'œil.

Regrettes-tu ton travail de star du porno?

Il n'y a pas une seule vidéo que je regrette. Cependant, je me demande parfois si j'aurais pu me lancer dans cette industrie sans mon ex-petit ami... Mais ce sont des hypothèses qui ne mènent nulle part. Car l'industrie pornographique a aussi fait en sorte que je gagne beaucoup d'argent et que je puisse en vivre aujourd'hui. Je ne le regrette pas.

«Je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui si je n'avais pas fait ça. Peut-être serais-je devenue heureuse dans un autre métier, ou juste une kinésithérapeute très énervée»

Cette ambivalence correspond à ce que tu as dit un jour: Il ne faut pas diaboliser l'industrie pornographique mais il ne faut pas non plus la laisser sans critique. Qu'est-ce que tu critiques?

Que beaucoup de femmes se lancent naïvement. Toutes celles qui y pensent peuvent me contacter pour me demander conseil. Car si l'on regarde par exemple des plateformes comme MyDirtyHobby, une bonne vingtaine de nouvelles venues apparaissent chaque semaine et toutes ne deviennent pas des stars. Un profil est vite créé, cela ne prend que quelques minutes et beaucoup de filles s'imaginent qu'il est très facile d'y trouver de l'argent. Mais ce à quoi beaucoup ne pensent pas, c'est que si la demande est grande, l'offre l'est aussi.

Qu'est-ce que cela signifie?

La grande majorité de ces femmes finissent déçues. Souvent, les filles d'apparence très jeune sont aussi abordées de manière ciblée sur Insta et Tiktok par des «recruteurs de talents» qui leur demandent si elles ne veulent pas passer à des portails sexuels. C'est à ce moment-là qu'il faut se demander: que cherchent-ils vraiment?

Sur les coulisses du porno 👇 «On la vend à qui la grosse?» Des SMS dévoilent les coulisses du porno français

Selon quel schéma les femmes sont-elles contactées?



Si tu as l'air très jeune, mineure, tu es une proie facile et tu as plus de chances d'avoir du succès.

«Mais ça signifie que les hommes de plus de 40 ans s'excitent à l'idée que tu ressembles à la fille de la voisine»

On peut laisser faire, mais on devrait peut-être y réfléchir un peu: est-ce que cela me dérange? Est-ce que je peux assouvir de tels fantasmes?

C'est intéressant que tu le mentionnes parce que ton «âge de travail» est aussi de 18 ans, non?

Si à 21 ans tu passes encore pour 18 ans, tu en profites car cela signifie plus de clics. Je l'ai fait comme beaucoup d'autres. Chez moi, c'est désormais le gag, de dire que j'ai «toujours 18 ans».

Si tu décides: «Je veux maintenant reprendre mon travail de physiothérapeute et supprimer tous mes films pornos». Est-ce que c'est possible?

Je peux bien sûr supprimer tous mes comptes et toutes mes vidéos, et ils disparaîtront sur le moment. Mais il est toujours possible que des gens aient volé des vidéos et les aient mises en ligne ailleurs. C'est comme ce que les parents prêchent toujours: Internet n'oublie jamais. Pour moi, ce n'est pas grave.

«je me sentirais comme une menteuse si je reniais cette partie de ma vie»

Mais une jeune professionnelle qui a peut-être fait deux vidéos et qui s'est arrêtée là ne pourra peut-être jamais se débarrasser de ces images de nudité, ni dans sa vie privée ni dans sa vie professionnelle.



A lire également 👇 «On la vend à qui la grosse?» Des SMS dévoilent les coulisses du porno français

Quel a été le nombre de vues de ta vidéo la plus populaire?

30 millions environ. Je pense qu'au total, sur Pornhub, il y a plus de 350 millions de vues.



30 millions! C'est 400 Allianz-Arena remplies de gens qui te regardent faire une fellation.

Oui, c'est vraiment bizarre. On ne peut pas se l'imaginer.

Cela ne fonctionne que parce que les vues derrière l'écran sont abstraites, n'est-ce pas? En direct dans un stade, cela aurait certainement été étrange.

Je ne pense pas que j'aurais trouvé cela étrange à l'époque. La vérité, c'est que c'est plus gênant de faire ça devant dix personnes que devant des centaines de milliers. Ce ne serait que des petites têtes qu'on ne reconnaîtrait pas. Ce serait peut-être une idée, ça marcherait sûrement, je vais transmettre l'idée (rires). Mais être actrice n'est plus une option pour moi, je préfèrerais faire de la modération.