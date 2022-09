«Supersex»: la vie de Rocco Siffredi va débarquer sur Netflix

«You», cette série nulle et géniale à la fois, revient bientôt

«You», cette série nulle et géniale à la fois, revient bientôt

On reste dans le streaming?

La Méthode Williams, l'enfance folle de Venus et Serena au cinéma

La nouvelle saison de «The Crown» approche et on a enfin une date de sortie

«La série retrace en sept épisodes et 350 minutes le parcours d’un homme pour arriver à dire 'je t’aime'»

Sept ans plus tard, Wolverine va faire son grand retour dans «Deadpool 3»

La Star Academy revient en octobre et en direct!

Plus de «Divertissement»

On sait enfin de quoi sont morts les malades du Covid en 2020

Les incendies, l'autre fléau qui ravage l'Ukraine à cause de la guerre

Energie, eau... et si les lacs étaient la solution à nos problèmes?

Voici comment Charles III gère Harry et Meghan, les «traîtres» royaux

Les plus lus

Vous allez vous régaler des mésaventures culinaires de la rédaction de «watson»

Cuisiner, on aime ou pas. On fait ça bien... ou pas. Voici les histoires de quelques cuisinières et cuisiniers courageux qui ont quand même tenté leur chance.

Que vous parveniez de justesse à éteindre le micro-ondes à temps ou que vous soyez capable de préparer un repas de cinq plats à la fin de la journée, prenez le temps de vous délecter des mésaventures de la rédaction de watson en cuisine.