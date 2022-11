«Le petit pont», position fatigante pour l'homme, mais géniale pour la femme. shutterstock

Kamasutra

«Le petit pont», une position sexuelle très Far West... Yee-Haw!🤠

Routine et ennui pendant les rapports sexuels? Pas avec le Kamasutra. «Le petit pont» s'adresse aux hommes souples et aux femmes qui aiment dominer.

Chaque samedi, on vous propose de découvrir une position sexuelle pour casser la routine sous la couette.

«Le petit pont» n'a rien à voir avec le foot. Cette position se rapproche davantage du rodéo.

Voici à quoi ça ressemble:

Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-Haw! Heike Aßmann/images T-Online

Pour cette position, oubliez le lit. Il vous faudra une surface solide et plate. C'est l'homme qui fait le pont. La femme le chevauche comme un petit poney pour qu'il puisse la pénétrer par le bas. La femme prend les devants dans cette position en élevant et en abaissant ses hanches et son bassin. L'homme est plutôt passif, mais il doit tenir sur ses coudes, on vous conseille donc d'expérimenter cette position sur un tapis ou une moquette (si vous vivez dans les années 80).

Astuce Les femmes plus petites dont les pieds ne touchent pas le sol dans cette position peuvent porter des talons ou placer des coussins sous leurs pieds. Cela permettra de s'appuyer au sol, de soulager un peu l'homme et de mieux bouger son bassin.

Voici ce qui est spécial avec «le petit pont»

Dans cette position, l'homme peut pénétrer la femme particulièrement profondément, ce qui est avantageux pour les hommes avec un petit pénis. En raison de l'angle de pénétration, une stimulation très spéciale se produit pour la femme. Comme elle a beaucoup de latitude, elle peut influencer l'angle et donc ses propres points de stimulation.

Cette position est très agréable pour la femme, mais plutôt épuisante pour l'homme.

Prudence!

Les couples ne devraient essayer cette position que si l'homme est athlétique et flexible. Sinon, il pourrait se faire mal au dos.

Il est également important que la femme et l'homme fassent à peu près la même taille et que la femme soit relativement légère pour qu'il puisse facilement la laisser s'asseoir sur lui.

Variantes

Pour soulager l'homme, il peut mettre un tabouret rembourré sous son dos ou quelque chose de similaire. Il pourra ainsi se laisser tomber lorsqu'il atteint le Graal.

La «position de la cascade» est bien moins fatigante. On vous en parlera la prochaine fois😉.

Y a-t-il une position du Kamasutra dont on devrait parler? Partagez-la dans les commentaires!

