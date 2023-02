Kamasutra

Cette position sexuelle est particulièrement excitante pour les hommes

Vous vivez une accalmie au lit? Vous avez la même routine sexuelle? Grâce aux positions du Kamasutra, vous pourrez redonner de l'élan à votre vie amoureuse.

L'une des positions les plus excitantes du Kamasutra est la position du phénix.

Voici comment fonctionne la position du phénix

Dans la position du phénix, la femme est allongée sur le dos. Elle plie ses cuisses au maximum et les tire vers le haut de son corps. Puis elle étire ses jambes et les écarte légèrement. Si le mouvement est trop fatigant, les jambes peuvent rester légèrement fléchies.

L'homme s'agenouille devant ses cuisses pour que ses hanches touchent ses fesses. Il est préférable que ses jambes soient également légèrement écartées, afin que l'angle de pénétration soit confortable pour les deux. Sa tête est entre les pieds de sa partenaire.

Quelle est la particularité de la position du phénix?

La position du phénix est particulièrement excitante pour les hommes. Cette position sexuelle lui donne la possibilité de voir à la fois le visage de la femme et ses seins et en même temps de les toucher ainsi que ses fesses. La femme se présente à lui très ouvertement à travers la position du phénix.

De plus, elle peut difficilement bouger en raison de sa position et laisse ainsi le contrôle à l'homme. Une variante de la position du phénix est la position du lotus.

De plus, la position du phénix convient bien aux hommes avec un pénis plus petit. Elle leur permet de pénétrer la femme plus facilement et plus profondément. Les hommes avec un pénis gros ou long doivent être prudents lors de la pénétration et faire attention à la réaction de la femme. Il peut arriver qu'ils pénètrent trop profondément d'un coup et lui fassent mal.

Variante

Si la position du phénix est trop fatigante, elle peut être facilement modifiée. Par exemple, l'homme peut s'allonger sur la femme au lieu de s'agenouiller devant elle.

Les femmes moins flexibles peuvent varier l'angle de leurs jambes ou poser leurs pieds sur les épaules de l'homme.

