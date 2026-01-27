Au-dessus des nuages… tous les passagers ne se contrôlent pas. (Image d'illustration) Image: Getty

Les passagers de Swiss et Easyjet n'ont jamais été autant amendés

Au-dessus des nuages, les passagers ne gardent pas toujours leur sang-froid, y compris à bord des compagnies aériennes suisses. Elles ont enregistré un record d'incivilités.

Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Société»

Il y a quelques jours, une altercation a éclaté à bord d’un vol de la compagnie américaine Southwest. Un passager a perdu son sang-froid parce qu’il pensait qu’un autre draguait sa femme.

S’en est suivi une dispute et des insultes, avec pour finir une bataille de nourriture. Le mari offensé a jeté des morceaux de pizza contre l'autre passager. Il a ensuite été sommé par l’équipage de quitter l’avion alors que celui-ci était encore au sol. Une vidéo de l’incident a été publiée sur les réseaux sociaux.

La vidéo en question: Vidéo: watson

Un phénomène en hausse, y compris en Suisse

De tels cas sont recensés dans le monde entier dans les statistiques dites des «unruly passengers» (passagers turbulents), y compris par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). A la demande de CH Media (éditeur de watson), l’office a communiqué les chiffres les plus récents pour l’année 2025.

Ceux-ci montrent que, l’an dernie, les compagnies aériennes suisses, telles que Swiss, Edelweiss, EasyJet Switzerland, Helvetic Airways et Chair ont enregistré un nombre record de passagers turbulents.

Au total, on a dénombré 2021 passagers turbulents. L’année précédente, on comptait 1730 cas. L’augmentation sur un an s’élève donc à 17%. Entre 2023 et 2024, la hausse avait même atteint 30%. En haut du «classement» des comportements déplacés: les agressions verbales de passagers à l'encontre du personnel des compagnies aériennes, avec 518 cas recensés.

Une pluie d'amendes

Vient ensuite le non-respect des instructions de l’équipage (480 cas), comme l’obligation de s’attacher ou d’éteindre les appareils électroniques. Dans 297 cas, des passagers ont enfreint l’interdiction de fumer; 228 incidents étaient liés à une consommation d’alcool ou de drogues, et 168 passagers ont consommé à bord de l’alcool apporté de l’extérieur, ce qui est interdit. On a également recensé 90 cas de violence et 45 cas de harcèlement sexuel.

Au total, l’OFAC a émis 166 amendes, soit 24 de plus que l’année précédente, et ouvert 205 procédures administratives pénales. Le montant des amendes varie entre 400 et 1000 francs. Cependant, «leur exécution est souvent difficile, car de nombreux passagers sont difficiles à identifier après leur retour à l’étranger», explique Christine Caron-Wickli, porte-parole de l’OFAC.

L’augmentation du nombre de passagers qui boivent, fument ou insultent le personnel ne s’explique pas uniquement par le boom du trafic aérien. En effet, la hausse de ces incidents dépasse nettement le taux de croissance du nombre de passagers.

Traduit de l'allemand par Anne Castella