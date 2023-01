La trêve ou l'armistice n'est pas une position énergivore.

Kamasutra

Si vous êtes flemmard, cette position sexuelle est faite pour vous

Vous vivez une accalmie au lit? Vous avez la même routine sexuelle? Grâce aux positions du Kamasutra, vous pourrez redonner de l'élan à votre vie amoureuse.

La position de «La Trêve» est l'une des positions les plus calmes du Kamasutra et convient donc parfaitement à ceux qui ont envie de nouveauté, mais qui sont quand même trop paresseux pour se transformer en gymnastes du Cirque du Soleil.

Voici comment fonctionne cette position

Durant la trêve, la femme est allongée sur le dos. L'homme est couché de côté et perpendiculairement à la femme. Les jambes de madame sont pliées sur l'homme afin qu'il puisse toucher ses fesses avec ses hanches, la pénétrer par derrière et qu'elle puisse reposer ses jambes sur ses cuisses à lui.

L'homme peut utiliser ses mains pour une stimulation clitoridienne supplémentaire. Et comme la femme a également les mains libres, elle peut amener son excitation à son paroxysme. D'ailleurs, c'est généralement conseillé, car cette position ne stimule pas beaucoup la femme.

Quelle est la particularité de la trêve?

La trêve permet une pénétration particulièrement profonde du pénis et convient donc particulièrement aux femmes grandes.

Cette position convient également aux femmes et aux hommes qui souhaitent des activités sexuelles moins exigeantes physiquement et qui ne souhaitent pas forcément beaucoup de proximité physique. Bien que les deux bougent leurs hanches pendant l'acte, ils adoptent également une position allongée, ce qui rend l'acte très détendu. De plus, les caresses sont relativement réduites ou limitées aux jambes de la femme.

La trêve est particulièrement adaptée le matin après le réveil. Mais cette position sexuelle est également idéale pour les femmes enceintes, car le ventre arrondi est moins gênant. Dans cette position, la proximité et l'intimité sont créées principalement par le contact visuel entre la femme et l'homme. Cette position est recommandée pour un sexe lent, mais peut également être intégrée aux préliminaires.

