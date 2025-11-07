en partie ensoleillé
Ça part en clash entre Kylian Mbappé et Orelsan

Ça part en clash entre Kylian Mbappé et Orelsan
Kylian Mbappé n'a pas apprécié l'une des saillies issues du dernier album d'Orelsan. Il l'a fait savoir.
07.11.2025, 15:0207.11.2025, 15:02

Le cinquième opus d’Orelsan fait déjà parler de lui en haut lieu. Quelques heures seulement après sa mise en ligne, un clash a éclaté entre le footballeur Kylian Mbappé et le rappeur. En cause? Une phrase issue du titre La petite voix, qui épingle l'attaquant madrilène au sujet de son investissement dans le club de football de Caen.

La phrase en question, la voilà:

«Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé»
La petite voix, Orelsan

Sur La petite voix, tout comme sur le titre SAMA, Orelsan lâche des saillies très incisives en faisant appel à son double maléfique.

«J'ai peur d'être père»: Orelsan sort un album très personnel

Avec cette punchline devenue virale, le rappeur fait visiblement référence au bilan catastrophique du club caennais depuis son rachat par la famille Mbappé. Comme le rappelle BFM, Mbappé est devenu actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen l'an dernier, mais, avec «trois petites victoires en douze matchs», le club est à la peine en championnat, quelques mois seulement après avoir été relégué en National. Une situation «suivie de près par Orelsan, supporter emblématique de Malherbe», écrit encore BFM.

Piqué au vif, la fine gâchette du Real n'a pas mis long avant de saisir son compte X, pour dégainer son tweet le plus caustique:

«T’es le bienvenu pour "sauver" la ville que tu aimes tant, Orelsan. PS: le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie.»
La réponse de Mbappé sur X

De leur côté, les internautes se régalent devant cette brouille inattendue. Dans la colonne commentaires, l'on peut notamment lire:

«T’es plus présent sur Twitter que dans la surface de réparation»
x
«Le kyks qui tacle Orelsan qui met caen sur la carte pendant que lui a failli couler le club (qui se portait bien avant qu’il mette ses pattes dessus) asy le culot»
x
«MDRRRR WSH MBAPPÉ EN MODE BOOBA??»
x
«Mbappé 1 – Orelsan 0»
x
«Ah la laaaa, la honte! Expose-les comme ça on aime bien»
x
Vinicius n’aurait jamais dû faire ça à un coéquipier

Reste à savoir si Orelsan va à nouveau devoir faire appel à son double maléfique pour concocter une réponse à la hauteur de la verve du capitaine des Bleus.

(jod)

