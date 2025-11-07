Ça part en clash entre Kylian Mbappé et Orelsan
Le cinquième opus d’Orelsan fait déjà parler de lui en haut lieu. Quelques heures seulement après sa mise en ligne, un clash a éclaté entre le footballeur Kylian Mbappé et le rappeur. En cause? Une phrase issue du titre La petite voix, qui épingle l'attaquant madrilène au sujet de son investissement dans le club de football de Caen.
La phrase en question, la voilà:
Sur La petite voix, tout comme sur le titre SAMA, Orelsan lâche des saillies très incisives en faisant appel à son double maléfique.
Avec cette punchline devenue virale, le rappeur fait visiblement référence au bilan catastrophique du club caennais depuis son rachat par la famille Mbappé. Comme le rappelle BFM, Mbappé est devenu actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen l'an dernier, mais, avec «trois petites victoires en douze matchs», le club est à la peine en championnat, quelques mois seulement après avoir été relégué en National. Une situation «suivie de près par Orelsan, supporter emblématique de Malherbe», écrit encore BFM.
Piqué au vif, la fine gâchette du Real n'a pas mis long avant de saisir son compte X, pour dégainer son tweet le plus caustique:
T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant 😌 @Orel_san— Kylian Mbappé (@KMbappe) November 7, 2025
Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie. https://t.co/inpIultqdn
De leur côté, les internautes se régalent devant cette brouille inattendue. Dans la colonne commentaires, l'on peut notamment lire:
Reste à savoir si Orelsan va à nouveau devoir faire appel à son double maléfique pour concocter une réponse à la hauteur de la verve du capitaine des Bleus.
(jod)