Le train de nuit pour Malmö est exploité en collaboration avec la société RDC. Image: imago

Voici combien coûtera le train de nuit CFF pour la Suède

Depuis mardi, les prix du nouveau train de nuit CFF à destination de Malmö sont connus. Le tarif aller simple varie entre 53 et 703 francs.

A partir de la mi-avril, un train de nuit doit relier la Suisse à la Suède trois fois par semaine. Le train EuroNight partira de Bâle et ira jusqu’à la ville suédoise de Malmö, dans le sud du pays. En route, il s’arrêtera dans plusieurs localités en Allemagne et au Danemark.

Le départ est prévu chaque mercredi, vendredi et dimanche à 17h35, avec une arrivée à Malmö seize heures plus tard. Le train repart de Malmö les jeudis, samedis et lundis à 18h57 et revient à Bâle vers midi le lendemain.

Avec ou sans possibilité d’échange

Jusqu’à présent, on ne savait pas combien le voyage allait coûter. Les CFF avaient simplement indiqué que les prix seraient fixés de manière dynamique: ainsi, lorsque le train est bien rempli, le billet devient plus cher.

Les prix des billets sont désormais en ligne, ce qui permet une première estimation. Il existe trois catégories différentes. Dans la moins chère, aucun échange ni remboursement n’est possible. Dans la deuxième, ces options existent, mais de manière limitée. Dans la plus chère, les billets peuvent être échangés ou remboursés. Il est en outre possible de choisir entre voiture à sièges, voiture-couchettes et voiture-lits.

Voici les prix

Le billet le moins cher pour un voyage de Bâle à Malmö coûte ainsi 53 francs par personne. Cependant, il faut alors passer seize heures assis dans une voiture à sièges. Dans une voiture-couchettes à quatre places, le trajet aller coûte 152 francs, tandis que dans un compartiment privé à six couchettes, le voyage revient à 608 francs.

Dans la voiture-lits, un compartiment standard de trois personnes coûte 262 francs, un compartiment double 290 francs. Ceux qui réservent un billet simple standard privé dans la voiture-lits paient 523 francs.

Avec remboursement, c’est plus cher

Ceux qui souhaitent permettre l’échange et le remboursement paient le plus cher. Dans ce cas, le compartiment privé à six couchettes atteint les 703 francs. Le siège individuel dans la voiture à sièges revient à 81 francs pour le trajet aller.

Pour le trajet retour, le billet pour les voyageurs les plus économes coûte à partir de 91 francs en voiture à sièges. Pour un groupe de six personnes dans un compartiment privé de voiture-couchettes, le prix total s’élève à 927 francs, sans possibilité d’échange ni de remboursement.