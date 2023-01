Une position sexuelle aussi douce que son nom le laisse suggérer. Image: shutterstock

Kamasutra

Grâce à la position sexuelle de «l'arc-en-ciel», vous serez sur un nuage

Vous vivez une accalmie au lit? Vous avez la même routine sexuelle? Grâce aux positions du Kamasutra, vous pourrez redonner de l'élan à votre vie amoureuse.

Jennifer Buchholz

La position de l'arc-en-ciel permet aux deux partenaires d'être satisfaits. Elle est très intime, calme et tout sauf fatigante. Elle est donc idéale après une longue journée ou si le couple a envie de quelque chose de doux et lent.

Un tel moment de plaisir que les deux amants pourraient voir apparaître, au moment de l'orgasme, un... arc-en-ciel.

Le fonctionnement de la position de l' arc-en-ciel

La femme et l'homme sont allongés sur le lit ou sur une autre surface confortable. Elle se couche alors à angle droit par rapport à lui. Ainsi, elle voit ses pieds à lui, tandis qu'il a une vue dégagée sur ses fesses à elle. La femme agrippe les hanches de Monsieur avec ses jambes. Avant et pendant l'acte, l'homme peut stimuler la femme avec ses mains ou lui caresser le dos et les fesses.

Avec l'aide de ses mains, il peut presser les fesses de la femme contre ses hanches et assurer ainsi une certaine résistance lors de ses mouvements.

Quelle est la particularité de l' arc-en-ciel ?

La femme est plutôt passive et l'homme actif. Pourtant, la position est très agréable pour les deux: elle profite d'une stimulation toute particulière grâce aux frottements. Du côté de Monsieur, en tenant les hanches de Madame, il peut doser ses mouvements et a un contrôle total de la puissance.

Par ailleurs, les hommes qui ont un pénis plutôt court ou étroit devraient se laisser tenter par l'arc-en-ciel. Comme la stimulation de la femme se fait surtout par le frottement dans la zone génitale, les deux y trouvent leur compte sans avoir à faire de gros efforts ou à se plier en quatre.

