«L'union suspendue», une position difficile mais bestiale

Vous vivez une accalmie au lit? Vous avez la même routine sexuelle? Grâce aux postures du Kamasutra, vous pouvez redonner de l'élan à votre vie amoureuse.

Si vous cherchez l'inspiration dans le monde sensuel, le Kamasutra peut être une aide précieuse. Tous les week-ends, chez watson, on vous propose désormais l'explication d'une position avec un joli dessin en prime.

Entrons dans le vif du sujet avec une position qui crée beaucoup de proximité, mais qui demande en même temps beaucoup de force musculaire et d'endurance (les garçons, va falloir s'entraîner à faire des pompes).

Comment fonctionne «l'union suspendue»?

Il faut bander les muscles! Image: Shutterstock

La femme est assise sur un objet haut, les jambes écartées. Il peut s'agir d'une table, un plan de travail de la cuisine, un tabouret de bar, une commode, mais la machine à laver fera également très bien l'affaire. Une fois que madame est bien installée, l'homme se tient devant elle - entre ses jambes écartées - avec son visage tourné vers elle.

Les deux peuvent s'embrasser, se caresser ou se mettre dans l'ambiance (il n'y a pas restrictions à ce niveau-là). S'ils sont suffisamment excités, la femme enroule ses jambes et ses bras autour de l'homme, qui la soulève et c'est là que ça devient difficile. Il faut qu'il tienne puis qu'il la pénètre (ne pas oublier de respirer).

Il est également possible pour l'homme de pénétrer la femme quand elle est encore assise et seulement ensuite de la soulever. Les deux sont possibles, il faut juste essayer ce qui est plus confortable.

Ce qui rend «l'union suspendue» si spéciale

La position sexuelle est particulièrement adaptée aux couples qui ont besoin de beaucoup de contacts physiques, mais qui recherchent également un petit défi sportif (on vous voit les fans de crossfit.)

L'homme et la femme sont tous deux actifs dans cette position, mais si l'homme doit faire marcher ses muscles, la femme doit avoir une bonne tension corporelle.

Si ça devient trop fatigant, l'homme peut faire descendre la femme. Puis ils se caressent et s'embrassent tendrement pour maintenir l'ambiance.

Et pour les fainéants...

On peut également simplifier la position en laissant la femme assise sur l'objet surélevé tout au long de l'acte. Si vous l'aimez plus sportif, vous pouvez essayer la position de lierre, mais on vous en parlera une prochaine fois😉.

