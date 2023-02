shutterstock

Kamasutra

Soyez prudent avec cette position sexuelle

Vous vivez une accalmie au lit? Vous avez la même routine sexuelle? Grâce aux positions du Kamasutra, vous pourrez redonner de l'élan à votre vie amoureuse.

jennifer buchholz/t-online

Plus de «Société»

Un article de

Le sexe dans un couple peut parfois devenir ennuyeux et routinier. Un peu d'inspiration peut aider à éviter que cela ne se produise en premier lieu. «La position enfoncée» du lexique du Kamasutra convient aux femmes et aux hommes qui ne veulent pas se tordre.

Voici comment fonctionne la «position enfoncée»

Heike Aßmann/t-online

Dans la position enfoncée, la femme est allongée sur le dos dans un lit ou sur une autre surface plutôt molle et confortable. Ses jambes sont près de son ventre, pliées et légèrement écartées.

L'homme s'agenouille entre les jambes de la femme, puis la tire près de lui jusqu'à ce que ses fesses soient sur ses cuisses. Elle peut ensuite étendre une jambe le long de sa hanche et placer doucement le pied de son autre jambe sur son épaule. Quand les deux sont prêts, l'homme entre dans la femme. Il peut s'accrocher à ses hanches ou à ses fesses et fournir un peu plus de résistance, même en poussant.

Ce qu'il y a de particulier avec la «position enfoncée»

C'est une position où la femme est plutôt passive et en a pour son argent - tout comme l'homme. Parce que la position provoque la contraction des muscles vaginaux. En conséquence, les nerfs sont pleinement stimulés.

Mais attention: l'homme ne doit pas pousser trop fort, et toujours prudemment. Du fait de l'étroitesse, les chocs violents peuvent rapidement être douloureux pour la femme. Il est préférable d'y aller doucement au début et de toujours prêter attention à sa partenaire en observant son langage corporel et ses expressions faciales. Le guide du Kamasutra le recommande également.

A qui convient la «position enfoncée»?

Les hommes avec un pénis très étroit ou court se sentiront à l'aise dans cette position. Même les couples avec peu d'endurance devraient essayer cette position.

Il existe des variantes

Si vous souhaitez modifier légèrement la «position enfoncée», vous pouvez jeter un oeil à la «position du phénix». On en avait parlé ici👇.

Un concours de fellation en Argovie? watson s'est rendu sur place

Vidéo: watson

Plus de positions du Kamasutra