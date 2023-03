Kamasutra

Cette position sexuelle demande de l'équilibre

Vous vivez une accalmie au lit? Vous avez la même routine sexuelle? Grâce aux positions du Kamasutra, vous pourrez redonner de l'élan à votre vie amoureuse.

Sortez de la routine sexuelle et plongez dans une aventure amoureuse! Voici ce que promet le Kamasutra ou l'art indien de l'amour. Il y a des positions à la fois excitantes et très intimes. «La position de l'équilibriste» ou «Balance Act» est plus qu'un défi pour un couple amoureux.

Comment fonctionne la position «Balance Act»

Dans cette position, l'homme est allongé sur le dos, les jambes pliées, en l'air. Il sera plus confortable sur une surface légèrement molle.

La femme est assise sur lui avec ses fesses sur ses genoux - comme une chaise ou un tabouret - dos à lui. Donc tous les deux regardent dans la même direction. L'homme saisit la femme par la taille. Elle a les mains libres, elle peut les utiliser pour se soutenir, le toucher ou se stimuler.

Ce qui est spécial dans la «position de l'équilibriste»

L'homme est plus actif dans cette position. Surtout, il peut contrôler le mouvement de haut en bas de la femme. Mais les femmes ont aussi la possibilité de faire pivoter leurs hanches et ainsi d'intervenir un peu dans le plaisir.

Attention Soyez prudent. Si vous êtes trop énergique, vous pouvez provoquer une fracture du pénis.

Variantes possibles

La position de l'équilibriste est une variante de la position du singe. Elle peut être changée très facilement, ne serait-ce que parce que la femme se penche en avant ou en arrière.

