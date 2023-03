Besoin d'inspiration pour relancer votre vie sexuelle? Le Kamasutra est bonne alternative. shutterstock

Kamasutra

Cette position sexuelle est faite pour ceux qui en ont marre du lit

Vous vivez une accalmie au lit? Vous avez la même routine sexuelle? Grâce aux positions du Kamasutra, vous pourrez redonner de l'élan à votre vie amoureuse.

Si vous n'avez pas envie de faire l'amour au lit ou sur le canapé, vous pouvez essayer cette position torride du Kamasutra: l'union flottante. Elle peut sembler compliquée, mais n'ayez crainte! Avec un peu de pratique, c'est la position idéale pour un moment agréable avec votre partenaire.

Voici comment fonctionne l'union flottante

Dans cette position sexuelle, l'homme et la femme se font face. Ils peuvent s'embrasser, se caresser et se stimuler. Lorsque les deux sont suffisamment excités, la femme lève sa jambe gauche ou droite - selon sa préférence - et l'enroule autour de la taille de l'homme. Pendant ce temps, l'homme plie doucement les genoux et la pénètre avec son pénis.

Pour que la femme ait plus de soutien et ne tombe pas en arrière, elle peut enrouler ses bras autour du cou de son partenaire. Il peut également la soulever à la taille pour la rendre plus confortable et pour que la position soit moins fatigante pour elle. Cela lui permet également de mieux contrôler ses poussées.

Variante

Si cette position est trop fatigante pour le couple, la femme peut s'appuyer contre un mur pour soulager son dos et son équilibre.

C'est ce qui est spécial avec l'union flottante

L'union flottante est idéale pour les femmes et les hommes qui souhaitent spontanément avoir des relations sexuelles ou qui souhaitent faire l'amour dans des lieux insolites qui demandent d'être rapide.

Dans cette position issue du Kamasutra, l'homme pénètre la femme particulièrement profondément, c'est pourquoi elle ne doit être pratiquée que par des hommes dont le pénis n'est pas trop long. Sinon, la femme peut ressentir une douleur intense. Ou alors, il faut y aller mollo.

