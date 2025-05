Ivanka Trump et Jared Kushner lors d'un évènement au restaurant Carbone, à Miami, ce 3 mai. Getty Images North America

Il n'aurait jamais dû s'approcher d'Ivanka Trump

Un passant a eu la mauvaise idée de vouloir approcher la fille du président d'un peu trop près, ce week-end, à sa sortie d'un évènement mondain organisé à Miami Beach. C'était sans compter sur l'intervention musclée d'un agent du Secret Service très réactif, dont la vidéo n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux.

Le week-end du Grand Prix est décidément un évènement très remuant et très remué à Miami. Entre les évènements VIP et les naufrages de yacht, un véritable défi logistique se pose pour les agents et les gardes du corps chargés d'assurer la sécurité des riches et célèbres.

Le service de protection de la fille du président américain, Ivanka Trump et de son mari, l'ancien conseiller à la Maison-Blanche Jared Kushner, n'ont pas démérité.

Intervention musclée et filmée

Nous sommes dans la nuit de samedi à dimanche, alors que le couple quitte un évènement VIP organisé au Carbone, un prestigieux restaurant de Miami Beach. Sponsorisée par American Express à l'occasion du Grand Prix de la F1, la réception était limitée à quelque 400 invités (lesquels ont déboursé 3000 dollars pièce pour un billet d'entrée).

Dans la douceur de la nuit floridienne, Ivanka et Jared se dirigent en direction d'un SUV noir, escortés par leur service de sécurité, pour rentrer chez eux. C'est alors qu'un homme non identifié tente de se faufiler dans leur direction.

Comme le montre une vidéo partagée par le compte Miami Beach Experience, un agent du Secret Service habillé en civil ne tarde pas à repousser doucement l'individu. Sans se laisser décourager, le passant effectue une nouvelle tentative d'approche. Il n'aurait pas dû.

C'est surtout le bruit qui est impressionnant 👂 Vidéo: watson

Désormais sur la défensive, l'agent du Secret Service se retourne et repousse l'intrus dans la poitrine, l'envoyant voler en arrière hors caméra et provoquant des cris chez les témoins. L'air surpris et inquiet, Ivanka Trump et Jared Kushner se retournent brièvement pour évaluer la situation, avant d'être dirigés à l'intérieur du véhicule.

capture d'écran: miamibeachexperience

Contacté, le Secret Service a confirmé l'incident au Daily Mail. «Au cours d'un mouvement de protection le 4 mai 2025, un homme adulte s'est approché trop près du personnel du Secret Service. Un agent spécial est immédiatement intervenu et a physiquement redirigé l'individu pour rétablir un périmètre de sécurité.»

«Il est rappelé au public que, lors d'opérations de protection, il est essentiel de maintenir une distance de sécurité avec les forces de l'ordre et le personnel de protection» Le Secret Service, au Daily Mail

«Un espace suffisant permet aux agents de réagir rapidement à des actions inattendues et contribue à la protection de toutes les personnes se trouvant à proximité», conclut l'agence.

Si le Secret Service fait face depuis plusieurs mois à une vague de critiques virulentes pour plusieurs «bévues», dont deux tentatives d'assassinat de Donald Trump ou, plus récemment, le vol à la tire du sac à main Gucci de la ministre de la Sécurité intérieure, la réaction de cet agent a été largement saluée sur les réseaux sociaux. «Ivanka est entre de bonnes mains. Bravo à cet agent du Secret Service, une explosivité digne de l'UFC», a commenté un internaute sous la vidéo.