La Ville de Lausanne prévoit de vendre les produits de cannabis à l'étude, dans un point de vente «unique, spécialisé et sans connotation médicale». Image: Shutterstock

Le cannabis sera légal à Lausanne (sous ces conditions)

La municipalité vaudoise s'apprête à lancer une étude sur les effets d'une distribution légale de produits à base de cannabis sur la santé et le marché illicite. 2000 ont déjà dit leur intérêt sur le site internet du projet.

Après Bâle et Zurich, Lausanne donne aussi le go. Mardi 28 mars, la capitale olympique a annoncé lancer «Cann-L», le projet-pilote de vente régulée de cannabis. La Ville de Lausanne a en effet reçu l’autorisation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) de produire des plantes de cannabis et faire participer le public a l'étude.

Selon Emilie Moeschler, conseillère municipale en charge des sports et de la cohésion sociale, des milliers de personnes ont déjà fait part de leur intérêt:

«A ce jour, plus de 2000 personnes se sont montrées intéressées sur le site internet du projet. Près de 1400 d’entre elles souhaitent être contactées à l’ouverture des inscriptions» Emilie Moeschler, conseillère municipale en charge des sports et de la cohésion sociale.

Renforcer la réduction des risques

En collaboration avec Addiction Suisse, la Ville de Lausanne prévoit de vendre les produits à l'étude dans un point de vente «unique, spécialisé et sans connotation médicale». Le personnel dispensera, par ailleurs, des conseils en matière de consommation et de réduction des risques, ainsi que des rappels sur la législation en vigueur. «Il pourra également évaluer et orienter les personnes à consommations problématiques dans le réseau d’aide», ajoute la municipalité vaudoise qui insiste sur le bienfondé de Cann-L:

«Avec ce projet, la Ville va évaluer les effets de la vente régulée de cannabis à but non lucratif sur le comportement des consommateurs ainsi que son impact sur le marché illégal.» Ville de Lausanne. lausanne.ch

Les inscriptions à l'étude débuteront au cours du mois de juin 2023, soit trois mois avant l'ouverture du lieu de vente. 1200 consommateurs de cannabis et résidant à Lausanne seront sélectionnés. Les conclusions des projets de Bâle, Zurich et Lausanne permettront de mieux réfléchir à une possible législation fédérale dans le domaine du cannabis. (mndl)