Ce célèbre personnage de cartoon dévoile (enfin) son homosexualité

«Je me souviens avoir joué Velma. C'était mon premier grand rôle dans un film. Je me souviens aussi d'avoir pensé: "Je me demande s'ils savent qu'ils ont engagé une lesbienne dans le rôle de Velma". Nous y voilà, 14 ans plus tard......😂 .»

Le célèbre dessin animé Scooby Doo, qui a bercé l'enfance de beaucoup d'entre nous, revient sur HBO Max le 16 octobre avec un nouveau film animé, Trick or Treat Scooby. Mais ce n'est pas la seule grande nouvelle! Pour ceux qui ne s'en doutaient pas encore, Véra (ou Velma dans la version originale) fait son coming out et devient donc officiellement gay aux yeux du monde. Une nouvelle qui a réjoui les internautes et les fans.

5 ans d'un hashtag qui changé le monde: «#metoo a été un détonateur»

Le 5 octobre 2017 éclatait l'affaire Weinstein. Le producteur hollywoodien est accusé par de nombreuses femmes de violences sexuelles. Dix jours plus tard, l'actrice Alyssa Milano lançait #metoo. De ce hashtag est née une prise de conscience internationale sur le harcèlement sexuel.

Le 5 octobre 2017, l'affaire Weinstein éclatait au grand jour dans le New York Times. L'enquête révélait les accusations de violences sexuelles contre le producteur du cinéma, et les nombreux accords financiers qu’il a conclus pour faire taire ses victimes présumées. Dix jours plus tard, l’actrice Alyssa Milano publie un message dans lequel elle encourage les victimes de violences sexistes et sexuelles à témoigner en reprenant l’expression #metoo. Une révolution sociale, culturelle, sexuelle et judiciaire est née, et elle bouleversera la planète.