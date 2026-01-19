brouillard-1°
Veronika une vache qui utilise un balai pour se gratter

On ne dirait pas, mais Veronika est incroyable

Longtemps considérées comme peu intelligentes, les vaches pourraient disposer de compétences cognitives bien plus avancées.
19.01.2026, 17:0019.01.2026, 17:02

La vache Veronika laisse les chercheurs pantois. L'animal peut se gratter à l'aide d'un balai sur toutes les parties de son corps, l'utilisant comme un outil. On ignorait jusqu'à présent que les bovins disposaient de cette compétence.

Ce cas remet en question les évaluations sur les facultés cognitives des bovins, indique un article publié lundi dans la revue Current Biology par l'Institut de recherche pour les relations entre l'être humain et l'animal de Vienne, un organisme financé par la fondation suisse Messerli.

Veronika en action 👇

Vidéo: extern / rest

«Pendant longtemps, on a considéré presque automatiquement que les vaches étaient idiotes», relève Alice Auersperg, la responsable de l'étude, interrogée par Keystone-ATS. Ses travaux font cependant vaciller cette réputation.

Auersperg et son collaborateur Antonio Osuna-Mascaro se sont rendus en Carinthie (Autriche), où vit Veronika. Alors qu'ils arrivaient sur le pâturage où broutait la vache, ils ont vu Veronika attraper un bâton avec la langue, le serrer dans sa gueule et commencer à se gratter avec. (jah/ats)

Les vaches sont des animaux très sociables. Le léchage mutuel renforce les liens et a un effet apaisant.

1 / 5
Les vaches sont des animaux très sociables. Le léchage mutuel renforce les liens et a un effet apaisant.
source: four paws
