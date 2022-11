Certaines îles sont certes charmantes mais s'y rendre serait une très mauvaise idée. image: watson

Voici les 10 îles les plus dangereuses du monde

Personne ne passe ses vacances sur ces îles, et ce pour une bonne raison: animaux dangereux, conditions météorologiques difficiles ou morts inexpliquées, ceux qui souhaitent s'y rendre devraient changer d'avis.

Quand on entend le mot île, on pense souvent: été, soleil, plage ou plaisir. Mais attention! Toutes les îles ne sont pas aussi paradisiaques qu'on l'imagine; certaines sont même dangereuses. Nous avons rassemblé pour vous les dix îles les plus dangereuses du monde. Bonne lecture.

Riems, en Allemagne: où virus et bactéries cohabitent

Au premier abord, cette île de la mer Baltique semble extrêmement idyllique. Pourtant, elle abrite le plus ancien centre de recherche virologique du monde, fondé en 1910 par Friedrich Loeffler. Dans les années 90, les quelques habitations étaient encore ouvertes au public, mais cela est désormais interdit. Quiconque souhaite y entrer ou en sortir doit se soumettre à une procédure complexe. En 2020, un institut de recherche sur la santé animale y a également ouvert ses portes. Par la suite, d'autres laboratoires de haute sécurité ont vu le jour.

Riems, en Allemagne. image: Shutterstock

Au Brésil: Ilha da Queimada, aussi appelée l'île aux serpents

Ilha da Queimada est une petite île pittoresque située au large des côtes du Brésil. Hormis un phare, pas une seule personne en vue. L'occasion idéale de se détendre? Loin de là! Car le gouvernement brésilien a interdit l'accès à l'île pour une bonne raison: la vipère lanceuse dorée, l'un des serpents les plus venimeux du monde, vit sur ces terres. C'est d'ailleurs de là que l'île tient son surnom, «l'île aux serpents».

image: Google earth, google maps

Miyake-jima, Japon: les masques à gaz y sont indispensables

Le Japon aussi a son île dangereuse. Elle s'appelle Miyake-jima et se trouve dans l'océan Pacifique, au sud du Japon. Environ 2300 habitants vivent sur cette île volcanique de onze kilomètres de long. Cependant, comme le volcan est déjà entré en éruption à plusieurs reprises au cours de son histoire, et que des gaz toxiques s'en échappent en permanence depuis 2005, les habitants sont tenus d'avoir en permanence un masque à gaz à portée de main en cas d'urgence.

image: Shutterstock

Saba, Antilles néerlandaises ou l'île des ouragans

Saba est la plus petite île des Antilles néerlandaises, dans les Caraïbes orientales. Elle mesure environ 4,5 kilomètres de diamètre. «Oh, comme c'est mignon!» Attention, cette île est certes petite, mais elle est particulière. En effet, ce minuscule territoire a été frappé par des ouragans plus souvent que n'importe quelle autre région du globe au cours des 150 dernières années.

image: Shutterstock

North Sentinel Island, Inde: les habitants n'aiment pas les touristes

Les habitants de l'île de North Sentinel, les Sentinellois, n'aiment pas les touristes. Ils se défendent contre toute personne qui s'approche trop près de leur petite île située à l'est de l'Inde, qui ne fait que 75 kilomètres carrés. La population officielle est de 39 habitants, mais il pourrait y en avoir bien plus. Personne ne le sait vraiment. En effet, de nombreux visiteurs n'ont pas encore posé le pied sur l'île.

image: Shutterstock

En 1981, un cargo a chaviré au large de l'île. C'est uniquement grâce à un typhon que les 33 hommes du «Primrose» ont survécu. Depuis 1996, toute visite est strictement interdite. Dix ans plus tard, en 2006, deux pêcheurs qui s'étaient approchés de North Sentinel Island ont été retrouvés morts au large de l'île. Et en 2018, un Américain a été tué sur la côte. L'homme voulait faire du prosélytisme auprès des habitants de l'île.

Atoll de Bikini aux îles Marshall: les requins y ont élu domicile en masse

image: Shutterstock

Atoll de Bikini... Un nom qui fait penser à une île riche en palmiers dans l'océan Pacifique, à des plages de sable blanc et à une eau turquoise. C'est vrai. Mais faut-il enfiler son maillot de bain et se jeter à l'eau pour autant? Pas vraiment. L'atoll de Bikini est connu pour deux facteurs dangereux: d'une part, l'atoll a été le théâtre de tests d'armes nucléaires nocifs pour la santé effectués par les Etats-Unis entre 1946 et 1958. Ce n'est qu'en 1997 que les premiers colons sont revenus, lorsque l'île a été déclarée à nouveau «sûre». Mais comme presque personne ne pêchait dans les eaux, la population de requins s'est multipliée.

Gruinard Island, en Écosse: agent pathogène de l'anthrax

A quelques kilomètres de la côte écossaise se trouve l'île de Gruinard: verte, inhabitée, idyllique. Mais ici aussi... prudence! Sur l'île de Gruinard, des essais avec des agents pathogènes de l'anthrax ont été réalisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Une fois ces derniers terminés, on a constaté que les spores de l'agent pathogène s'étaient infiltrées dans le sol et l'avaient contaminé durablement. Ce n'est qu'en 1986 que l'île a été «décontaminée» avec des tonnes de formaldéhyde. En 1990, le ministère britannique de la Défense a déclaré l'île à nouveau habitable, mais personne n'a encore osé s'y rendre.

image: google maps

Îles Farallon, aux États-Unis: le nucléaire aux risques inconnus

A 43 kilomètres à l'ouest de l'attraction touristique numéro un de San Francisco, le Golden Gate Bridge, se trouvent les îles Farallon. Pourtant. Entre les années 40 et 70, des déchets radioactifs ont été déversés au large de ces îles. Mais selon le «Telegraph» britannique, l'emplacement exact ainsi que le volume et le risque des déchets nucléaires sont inconnus. Il semblerait qu'il soit moins dangereux de laisser ces déchets environnementaux sur place que de les déplacer. A l'exception des stations de recherche, les îles sont inhabitées. Seule une grande population d'otaries s'y rend, ce qui attire les requins blancs.

image: keystone

Île de Ramree, Myanmar, ou «le plus grand malheur infligé à l'homme par les animaux»

Cette inscription au Guinness Book des records peut paraître étrange. Pourtant, un désastre, qui est à l'origine de cette inscription, s'y est produit en 1945. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des troupes britanniques se sont battues contre des troupes japonaises sur l'île. Environ 400 soldats japonais ont été contraints de se réfugier dans les marais. Une décision qui leur fut fatale: les soldats ont été dévoré par des crocodiles d'eau salée vivant sur l'île de Ramree.

image: google earth

Danger Island, Maldives: des cocotiers tentants, mais qui ne laissent aucune chance

Ah les Maldives... Il y a de quoi rêver. Sauf que, Danger Island qui se trouve à environ 800 kilomètres au sud des Maldives, ne porte pas ce nom pour rien. Cette île inhabitée mesure environ deux kilomètres de long et offre aux cocotiers des conditions parfaites pour pousser. Il est toutefois presque impossible de récolter ces fameuses noix de coco. En effet, l'île doit son nom au fait que les voyageurs en bateau ne peuvent guère jeter l'ancre devant elle. Ceux qui s'y aventurent risquent leur vie. Cette situation a souvent été fatale aux explorateurs.

image: google earth

(cpf)