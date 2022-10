La reine consort Camilla remet le Booker Prize à un écrivain sri-lankais

«J'ai l'espoir que dans un avenir pas trop lointain, le Sri Lanka comprenne que ces idées, de corruption d'appât du gain et de copinage ne fonctionnent pas et ne fonctionneront jamais»

En recevant le prix, Shehan Karunatilaka a salué les cinq autres finalistes et remercié son éditeur Sort of Books d'avoir publié ce livre «bizarre, difficile, étrange»:

Le jury a salué «l'ampleur et la compétence, l'audace, la hardiesse et l'hilarité» de l'auteur, qui voit ainsi couronné son deuxième roman. Cette affaire de meurtre à l'humour noir se déroule dans la capitale srilankaise, Colombo, dans les années 1990 après la guerre civile. Elle suit un photographe de guerre, joueur et homosexuel caché, qui essaie de découvrir qui l'a tué.

L'écrivain sri-lankais Shehan Karunatilaka a remporté lundi soir le prestigieux Booker Prize britannique pour son roman «The Seven Moons of Maali Almeida». Le livre est une satire mordante qui a pour cadre la guerre civile qui a secoué son pays.

Peut-on porter un t-shirt de fan sans être foutu de citer une chanson?

Après les torses transpirants des metalleux, les t-shirts de fan s'affichent sur les poitrines de Kim Kardashian, Kylie Jenner et des «d'jeuns» de 20 ans. Mais au fond, a-t-on le droit de s'afficher avec Iron Maiden si on n'est pas foutu de citer une chanson? On détricote tout ça avec un vieux rockeur qui... n'en porte plus.

L'autre jour, il s'est passé un truc rigolo dans la rédaction de watson. Mes collègues Fred et Marie-Adèle débarquent dans l'open space. Entre un café et un rire gêné, ils constatent qu'ils sont tous deux vêtus d'un t-shirt à l'effigie d'Iron Maiden.