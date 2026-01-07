larges éclaircies-4°
Attention à ce costume GIFI dangereux pour les enfants

Gifi costume
Le grand magasin a rappelé un costume qui risque de prendre feu.Image: LightRocket

Ce costume pour enfants de GIFI est dangereux: il est rappelé

Le magasin GIFI rappelle un costume de Noël pour enfant, car il risque... de prendre feu.
07.01.2026, 18:3107.01.2026, 18:31

Le magasin GIFI rappelle un costume de Noël pour enfant. Le déguisement présente un risque d'inflammabilité, indique mercredi l'enseigne dans un communiqué.

costume
Voici le costume rappelé.recall swiss

Les lots concernés portent les codes «625911/625996/625987 (Costume enfant noël)».

Une grande marque de bières et sodas disparaît des enseignes Migros

GIFI recommande de cesser immédiatement d'utiliser ce produit et de le rapporter au magasin où il sera remboursé. Il lance un appel aux parents et amis au cas où ce costume a été offert, prêté ou vendu.

(sda/ats)

