Ce costume pour enfants de GIFI est dangereux: il est rappelé
Le magasin GIFI rappelle un costume de Noël pour enfant, car il risque... de prendre feu.
Le magasin GIFI rappelle un costume de Noël pour enfant. Le déguisement présente un risque d'inflammabilité, indique mercredi l'enseigne dans un communiqué.
Les lots concernés portent les codes «625911/625996/625987 (Costume enfant noël)».
GIFI recommande de cesser immédiatement d'utiliser ce produit et de le rapporter au magasin où il sera remboursé. Il lance un appel aux parents et amis au cas où ce costume a été offert, prêté ou vendu.
(sda/ats)