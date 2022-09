Vous pouvez (sans doute) éviter ces 5 traitements chez le gynécologue

Antibiotiques, frottis, dépistages: les traitements gynécologiques sont promulgués comme s'ils étaient toujours indispensables. Et pourtant, la Société suisse de gynécologie et d'obstétrique (SSGO) a listé une majorité d'entre eux qui pourrait être évitée. Voici pourquoi.

Pour de nombreuses femmes, se rendre dans un cabinet pour réaliser un frottis une fois par année fait partie intégrante de leur routine. Pourtant, selon des spécialistes, la pratique ne serait pas tant nécessaire que cela. La Société suisse de gynécologie et d'obstétrique (SSGO), en collaboration avec l'association «Smarter Medicine», tend à informer les Suissesses à ce sujet. Raison pour laquelle elle a récemment publié une liste des cinq traitements gynécologiques qu'il n'est pas obligatoire de faire.

Les antibiotiques en cas de cystite

Bien trop souvent, des antibiotiques sont prescrits en cas de cystite, estime la SSGO. Or, les infections urinaires non aggravées guérissent d'elles-mêmes dans 50% à 70% des cas, sans qu'un examen et un traitement antibiotique soient nécessaires. La SSGO rappelle que dans ces cas, il est est avant tout important de s'hydrater en grande quantité. Les douleurs peuvent par ailleurs être atténuées par des analgésiques comme de l'ibuprofène.

Les cystites sont certes très désagréables, mais elles sont généralement bénignes. image: shutterstock

Cela est d'autant plus essentiel que la résistance aux antibiotiques est devenue un problème majeur dans le monde entier. C'est pourquoi ils devraient être utilisés avec la plus grande parcimonie.

Le dépistage annuel du cancer

Le cancer du col de l'utérus est la maladie pouvant le plus efficacement être prévenu par un dépistage. C'est la raison pour laquelle un frotti annuel a longtemps été recommandé. Toutefois, des recherches récentes suggèrent qu'un intervalle de trois ans est suffisant pour les femmes âgées entre 21 et 70 ans.

Le bilan hormonal pendant la ménopause

Entre 40 et 55 ans, les femmes commencent à ressentir des changements hormonaux. Ceux-ci marquent généralement la fin de leur fertilité. Une phase qui est mieux connue sous le terme de «ménopause» qui peut d'ailleurs s'accompagner d'une série de troubles. Les plus fréquents sont les bouffées de chaleur, les sueurs, la perte de libido et la sécheresse vaginale.

Une fois la ménopause diagnostiquée, il n'est, contrairement à ce que beaucoup pensent, plus nécessaire de procéder à des examens hormonaux de routine, affirme la SSGO.

Le traitement des fibromes

Les fibromes sont des tumeurs bénignes pouvant se développer dans la couche musculaire de l'utérus. Ils sont très fréquents et touchent jusqu'à 70% des femmes âgées de 50 ans.

Dans 20 à 50% des cas seulement, les fibromes provoquent des symptômes et nécessitent un traitement. En l'absence de ces derniers, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

Ablation de kystes inoffensifs

Il en va de même pour les kystes ovariens. Si une échographie révèle la présence d'une excroissance anormale dans l'ovaire, il n'est pas obligatoire de les enlever. La plupart des kystes ovariens disparaissent en effet d'eux-mêmes et ne provoquent que rarement des perturbations.

Dans le cas où ils deviennent problématiques, ils peuvent d'abord être contrôlés régulièrement pendant quelques mois et si les troubles persistent , ils peuvent alors être enlevés chirurgicalement. (saw)

(Traduit et adapté de l'allemand par mndl)