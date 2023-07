Le médicament antidiabète Ozempic. Image: Keystone

Cet amaigrissant très populaire sur les réseaux peut s'avérer dangereux

L'Ozempic, un médicament initialement destiné aux personnes diabétiques, rencontre un succès auprès du grand public pour ses vertus amaigrissantes. Mais ses effets secondaires sont très inquiétants.

Depuis plusieurs mois, les médicaments destinés aux personnes souffrant de diabète – l'Ozempic et le Wegovy notamment – sont devenus très populaires auprès du grand public, car ils agissent comme coupe-faim. En effet, comme explique le magazine Elle, les molécules qu'ils contiennent régulent le taux de glycémie et altèrent la sensation de satiété en ralentissant la vidange de l'estomac.

L'Ozempic en particulier rencontre un franc succès sur les réseaux sociaux: il est vanté comme un produit «miracle» pour perdre du poids rapidement. Un succès qui aurait d'ailleurs causé des pénuries de médicaments dans plusieurs pays, relaye toujours Elle.

Plusieurs célébrités ont d'ailleurs été accusées d'utiliser le médicament et certaines d'entre elles comme Amy Schumer et Elon Musk ont avoué l'avoir essayé.

Pensées suicidaires et autres effets secondaires néfastes

Une «mode» qui inquiète les professionnels de la santé, en raison des effets secondaires extrêmement violents et dangereux de l'Ozempic: vomissements, vertiges, diarrhées ou augmentation du rythme cardiaque.

Mais ce qui préoccupe le plus, ce sont les nombreux signalements de pensées suicidaires et d'automutilation. L'agence européenne du médicament (AEM) se penche donc désormais sur l'examen de ces deux derniers risques en lien avec la prise des traitements Ozempic et Wegovy.

L'AEM n'a, pour l'instant, pas pu établir un lien de cause à effet. Elle met en garde contre d'éventuels problèmes déjà existants chez certaines personnes, avant même leur prise d'antidiabétiques.

Le magazine Elle rappelle que malgré ces effets indésirables, le Wegovy est autorisé dans l’Union européenne pour la prise en charge de l’obésité. L’Ozempic est «utilisé pour le traitement du diabète de type 2, mais aussi pour la perte de poids, bien que ce ne soit pas son indication reconnue». (ag)