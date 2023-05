Cette guitare cassée de Kurt Cobain s'est vendue très chère

Une guitare de Kurt Cobain s'est vendue à plusieurs milliers de dollars à l'occasion d'une enchère à New York. Keystone

Une guitare brisée sur scène par Kurt Cobain, leader du célèbre groupe Nirvana, s'est vendue à plusieurs milliers de dollars lors d'une enchère à New York.

Une guitare fracassée sur scène par le chanteur Kurt Cobain, leader du légendaire groupe américain Nirvana, a été vendue aux enchères pour près de 600'000 dollars, a annoncé samedi la maison d'enchères. Julien's Auctions pensait la vendre pour dix fois moins.

L'entreprise l'a cédée pour 595'000 dollars exactement lors d'une vente en public au Hard Rock Cafe de New York, ce qu'elle a qualifié de «stupéfiant».

La maison d'enchères avait auparavant précisé que l'instrument, une Fender Stratocaster noire, avait été réassemblé, mais ne pouvait plus être utilisé pour jouer. Il présente des inscriptions faites par les trois membres de Nirvana: le chanteur et guitariste Kurt Cobain, le bassiste Krist Novoselic et le batteur Dave Grohl.

Les fissures causées par Kurt Cobain quand il a cassé la guitare sont encore visibles, a déclaré Kody Frederick, de Julien's Auctions, plus tôt en mai.

«Quand il était sur scène, quand il jouait, Kurt Cobain était une machine. Il était en colère et ça se sentait. Notamment par la façon dont il traitait ses instruments» Kody Frederick

D'une certaine façon, cette guitare «endommagée» d'un «musicien amoché» représente cette «époque brute et houleuse dans l'histoire de la musique», a-t-il aussi relevé.

Idole des années 90

Nirvana, groupe grunge créé dans l'Etat de Washington (nord-ouest des Etats-Unis) à la fin des années 1980, connaît un succès fulgurant à la sortie de son deuxième album, «Nevermind», en 1991, qui se vendra à plus de 30 millions d'exemplaires. Ses tubes comme «Smells Like Teen Spirit» ou «Lithium», mêlant douce mélodie et rageuse énergie, offrent des hymnes de ralliement au désenchantement post-adolescent.

L'auteur-compositeur du groupe, Kurt Cobain, est propulsé au sommet, devenant une blonde idole considérée comme le porte-voix de la nouvelle génération. Peut-être trop pour cet écorché vif, qui se débat entre l'addiction à l'héroïne et un mal-être constant, en plus d'entretenir une relation complexe avec sa femme, la chanteuse Courtney Love. Il se suicide à Seattle en avril 1994, à 27 ans. (baf/ats)