Ariana Grande chante du Billie Eilish sans le savoir🤯

Sur les réseaux sociaux, on peut entendre des artistes faire des reprises qu'ils n'ont jamais chantées grâce à l'intelligence artificielle. Cela pose évidemment des problèmes éthiques.

Actuellement sur TikTok, la reprise «Happier than ever» de Billie Eilish par Ariana Grande cartonne, rapporte le Huffpost. Vous n'étiez pas au courant de cette reprise? C'est normal, elle n'existe pas vraiment. Ariana Grande n'a jamais interprété cette chanson. Elle a été créée par des fans grâce à l'aide d'une intelligence artificielle.

C'est donc ça le Metavers?

La logique est la même que pour ChatGPT qui peut générer n'importe quel texte à partir de questions. Pour la musique, des logiciels comme DiffSVC permettent de synthétiser une voix à partir d’extraits d’un enregistrement audio. Du moment où le logiciel a modélisé la voix, on peut faire chanter à l'artiste à peu près tout ce qu'on veut.

Les vidéos de reprises de chansons par des stars sont de plus en plus nombreuses sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, on peut par exemple entendre Lady Gaga reprendre «Video Games» de Lana Del Rey, ou Adele chanter «Back to black» de Amy Whinehouse. Et sur Twitter, la version de «Kill Bill» de SZA par Ariana Grande cumule plus de deux millions de vues.

La voici 👇

Ethiquement, c'est bof-bof

On peut être bluffé par le réalisme de ces reprises, mais ce type d'outil pose un problème éthique s'il est utilisé sur des artistes qui n'ont pas donné leur accord.

«S’il vous plaît, ne créez pas de modèles de voix de célébrités sans leur permission. Cette technologie n’en est qu’à ses débuts, et si elle est mal utilisée, elle sera supprimée. Le logiciel DiffSVC a déjà été retiré d’Internet plusieurs fois ces derniers mois pour des problèmes de légalité. Si vous voulez continuer à utiliser cette technologie, utilisez-la éthiquement et légalement» Un internaute sur TikTok

En effet, le 22 janvier, les développeurs de DiffSVC ont annoncé retirer le logiciel, jusqu’alors en open source, pour éviter ces dérives.

«Nous avons retiré le logiciel Diff-SVC et DiffSVC Cloud pour mettre fin à toutes ces bêtises et utilisations abusives, ils seront de nouveau accessibles dans quelque temps»

