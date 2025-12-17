brouillard
DE | FR
burger
Société
People

Gwyneth Paltrow a vécu la discussion la plus gênante de sa vie

La star a dû mettre en garde ses enfants.
La star a dû mettre en garde ses enfants. image: keystone

Gwyneth Paltrow a vécu la discussion la plus gênante de sa vie

«J’ai prévenu mon fils qu’il y aurait des scènes de sexe», a déclaré Gwyneth Paltrow à propos de son nouveau film Marty Supreme.
17.12.2025, 20:4617.12.2025, 22:00

La situation pourrait devenir délicate: l'actrice oscarisée Gwyneth Paltrow a prévenu son fils de l'existence de scènes intimes avec l'acteur principal Timothée Chalamet lors de l'avant-première de son nouveau film Marty Supreme.

Gwyneth Paltrow arrives at The Hollywood Reporter&#039;s Women in Entertainment Gala on Wednesday, Dec. 3, 2024, at the Beverly Hills Hotel in Beverly Hills, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/A ...
L'actrice de 53 ans a deux enfants.Image: keystone

Interrogée sur le dénouement de la situation, Paltrow a déclaré à propos de son fils de 19 ans dans l'émission américaine de fin de soirée de Seth Meyers: «Pas très bien.» Il a gardé les yeux fermés tout le temps, a-t-elle encore expliqué.

Le calendrier de l'Avent de Gwyneth Paltrow est déjà en rupture de stock

Ce n'était pas le premier avertissement de ce genre que l'actrice, aujourd'hui âgée de 53 ans, lançait au cours de sa carrière. À la fin des années 1990, elle raconte avoir mis en garde son grand-père à propos d'une scène où elle apparaissait seins nus dans Shakespeare in Love. Il l'avait déjà vue, lui aurait-il assuré. «Deux œufs au plat »

This image released by A24 shows Gwyneth Paltrow, left, and Timothée Chalamet in a scene from &quot;Marty Supreme.&quot; (A24 via AP) Film Review - Marty Supreme
Gwyneth Paltrow et Timothée Chalamet dans le film Marty Supreme.Image: keystone

Dans le film Marty Supreme , Timothée Chalamet (29 ans) incarne un joueur de tennis de table mégalomane. Cette comédie d'aventure, réalisée par Josh Safdie, sortira dans les salles allemandes le 26 février 2026. Paltrow y interprète une ancienne star de cinéma qui tente un retour sur les planches et entame une liaison secrète avec le personnage de Chalamet.

Gwyneth a deux enfants adultes, Apple et Moses Martin, avec son ex-mari, le chanteur de Coldplay Chris Martin.(sda/jod)

Chaud devant! Les dernières actus people!
Comment George Clooney a «mis fin à son règne de sex-symbol»
Comment George Clooney a «mis fin à son règne de sex-symbol»
La saison 4 de «The White Lotus» pourrait s'offrir ces deux stars
La saison 4 de «The White Lotus» pourrait s'offrir ces deux stars
de Sainath Bovay
La vie amoureuse de Katy Perry avant Trudeau? 10 ex plutôt dingues
La vie amoureuse de Katy Perry avant Trudeau? 10 ex plutôt dingues
Voici les 67 «personnes les plus stylées de 2025»
Voici les 67 «personnes les plus stylées de 2025»
de Marine Brunner
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce canton romand détient le taux record d'aide sociale en Suisse
En 2024, l’aide sociale augmente légèrement en Suisse, tout en restant à un niveau bas. Les disparités régionales persistent: la Suisse romande affiche des taux plus élevés, avec un canton romand en tête.
En 2024, 256 000 personnes ont reçu au moins une prestation financière de l'aide sociale en Suisse. Le taux d'aide sociale s'élève donc à 2,9% pour l'an dernier, ce qui correspond à une hausse légèrement supérieure aux résultats de l'année 2023 (2,8%).
L’article