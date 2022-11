Elle joue de la flûte avec son vagin sur M6

Mardi soir, une candidate s'est présentée sur la scène de La France a un incroyable talent pour jouer de la musique d'une manière très personnelle. La vidéo censurée a cumulé des milliers de likes sur Instagram.

Il faut (vraiment) de tout pour faire un monde. Mardi 8 novembre, quelques minutes avant que La France a un incroyable talent ne se termine, Beatrice McQueef, une femme de 40 ans, s'est présentée sur scène. Son talent: jouer de la musique comme vous ne l'auriez jamais imaginé.

Lorsque les personnes du public âgées de moins de 18 ans ont quitté la salle, comme l'avait prié en amont Karine Lemarchand, l'animatrice de l'émission familiale de M6, la candidate australienne a retiré sa jupe et s'est installée, tête à l'envers, entre deux chaises. Une fois ses jambes en porte-jarretelle écartées, la gynécologue de métier s'est mise à jouer un air de flûte avec son vagin.

Voici la vidéo... Vidéo: watson

Le public majeur, ainsi que le jury, ont semblé ébahis face à la scène. Un extrait des plus évocateurs a été retransmis à la télévision avec les parties intimes de la candidate censurées à l'aide d'un émoji chat.

Avez-vous reconnu l'air de musique? Non, j'essaie encore de comprendre ce que je viens de voir. Bien sûr, il s'agit de «Frère Jacques»! Elle joue si bien. Evidemment, la 5e symphonie de Beethoven.

Parmi le jury, la chanteuse Helène Ségara et l'humoriste Sugar Sammy ont très rapidement voté rouge contre Beatrice McQueef. Eric Antoine et Marianne James ont, eux, semblé plus enthousiastes. Cette dernière a alors affirmé qu'il s'agissait bel et bien d'un incroyable talent.

La vidéo, partagée sur les comptes Instagram de M6 et de La France a un incroyable talent, a cumulé plus de 12 000 j'aime en sept heures. Du côté des internautes, les réactions n'ont pas toujours été favorables. La plupart s'est demandée si un tel numéro avait «bien sa place dans une émission familiale». (mndl)