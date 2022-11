Cette belle installation de direction sous toit ne se trouve plus à Engelberg. La nouvelle installation est également impressionnante.

Voici (probablement) le plus grand panneau indicateur de Suisse

Plus de 65 000 kilomètres de sentiers de randonnée traversent la Suisse. Il y a donc naturellement de nombreux croisements. Nous nous sommes demandés où se trouvent les plus grands panneaux indicateurs de Suisse? La réponse est (pas tout à fait) claire.

Reto Fehr Suivez-moi

Les panneaux indicateurs me fascinent. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être parce que j'ai grandi dans un endroit dont j'ai longtemps pensé qu'il possédait le plus grand panneau indicateur de Suisse. En tout cas, le plus grand panneau indicateur possédant le plus de destinations différentes possible.

J'ai fini par arriver à Urnäsch, à Appenzell, où j'ai dû me rendre à l'évidence: le panneau indicateur y est encore plus grand. Depuis, je me demande où se trouve vraiment le plus grand de tous les panneaux indicateurs. Maintenant que la saison des randonnées touche à sa fin, j'essaie de résoudre cette énigme.

Tout d'abord, je n'ai pas (encore) trouvé la réponse.

Malheureusement, il n'existe pas de répertoire indiquant les emplacements de tous les panneaux indicateurs de Suisse. Mais grâce à l'association Suisse Rando, qui s'occupe de la signalisation des chemins de randonnée pédestre en Suisse, j'ai trouvé la solution.

Avant que nos propositions n'arrivent, la question s'adresse également à la communauté watson: connaissez-vous un site de panneaux indicateurs encore plus grand que celui-ci?

Écrivez-le (si possible avec une photo) dans les commentaires ou envoyez-le-moi par e-mail: reto.fehr@watson.ch

Urnäsch, Appenzell R.E

17 panneaux différents, trois indicateurs de direction, sans oublier celui pour le chemin agricole et le Märliweg. A Urnäsch se trouve (probablement) le plus grand indicateur de direction de Suisse avec 23 panneaux au centre du village. Du moins, celui qui compte le plus de panneaux sur un seul poteau.

Certaines destinations comme la Schwägalp ou St Peterzell sont indiquées plusieurs fois: si vous n'êtes pas très doué pour prendre des décisions, vous risquez de rester très longtemps devant ce monstre jaune:

Le (probablement) plus grand panneau indicateur de Suisse. image: Andreas Wipf

Engelberg, Obwald

Celui-ci n'est pas seulement grand, mais aussi joli. Ce panneau indicateur se trouve exactement à 1000 mètres d'altitude à Engelberg. Dix-huit panneaux et cinq indicateurs de direction se répartissent sur six poteaux métalliques. Rien d'étonnant lorsque l'on sait que plus de 500 kilomètres de chemins de randonnée existent dans la vallée d'Engelberg. Cela donne également un total de 23 panneaux (comme à Urnäsch). Mais à Engelberg, on mise plus sur la largeur que sur la hauteur.

Six poteaux métalliques, 18 panneaux et 5 indicateurs de direction. image: engelberg-titlis tourismus

Wald, Zurich

Depuis quelques années, 18 panneaux, pointant dans quatre directions différentes, sont installés sur deux poteaux à Wald. S'y ajoutent un indicateur de direction et un panneau indicateur pour l'établissement de soins. Si l'on se réfère uniquement au nombre de panneaux jaunes, il en détient également le nombre record. Cependant, cela ne suffit pas tout à fait pour occuper la première place.

image: reto fehr

Zermatt, Valais

Zermatt n'est pas mal non plus: on y compte 15 panneaux (dont un pour le chemin blanc-bleu-blanc), un indicateur de direction, un panneau de direction pour les chemins sans obstacle ainsi que trois panneaux pour les trails locaux. Toujours est-il qu'à la gare de Zermatt, vous avez uniquement le choix entre deux directions: gauche ou droite.

Qu'est-ce qu'un chemin blanc-bleu-blanc? Le degré de difficulté d'un chemin est clairement défini par la signalisation: jaune pour les chemins de randonnée, blanc-rouge-blanc pour les chemins de randonnée de montagne et blanc-bleu-blanc pour les chemins de randonnée alpine. suisse-rando.ch

image: Andreas Wipf

Andermatt, Uri

A Andermatt, ce panneau indicateur se trouve devant l'office du tourisme. Il compte 12 panneaux jaunes, plus quatre indicateurs de direction et quatre indicateurs régionaux.

image: Thomas Simmen

Raten, Zoug

Notre dernier exemple est le panneau indicateur du Ratenpass près d'Oberägeri. Dix panneaux jaunes, un indicateur de direction et une multitude de destinations possibles.

image: Engelbert Blattmann

Et maintenant à vous!

Voilà ce que nous proposons. Mais il est possible que nous ayons oublié un grand panneau indicateur voire le plus grand de Suisse.