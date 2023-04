Combien coûte quel service de streaming? Où l'offre est-elle la meilleure?

Netflix, Disney, Amazon: qui vous en donne le plus pour votre argent?

Les Suisses dépensent entre huit et vingt francs par mois pour une plateforme de streaming comme Netflix ou Amazon Prime. Mais qu'avez-vous pour votre argent? Découvrez la réponse dans cet article.

L'offre dans la jungle du streaming devient de plus en plus opaque. Même si l'on crie au scandale lorsque le leader du secteur, Netflix, augmente (une fois de plus) le prix de ses abonnements, son tarif le moins cher est resté le même au fil des années. C'est pourtant chez un autre fournisseur que vous trouverez le meilleur rapport qualité/prix.

Voici les plus grands services de streaming

Netflix est clairement le leader du marché en Suisse avec une part de marché de 39%, affirme la plateforme de comparaison Hellosafe. Le service de streaming d'Amazon arrive en deuxième position, suivi de Disney Plus.

Combien de personnes utilisent quel service?

Avec une étude sur l'utilisation des médias électroniques, la Communauté d'intérêts pour les médias électroniques (IGEM) détermine chaque année quels sont les services de streaming les plus populaires en Suisse. En 2022, Netflix était nettement en tête: près de la moitié des personnes interrogées regardent Netflix au moins occasionnellement. Le groupe américain compte 3,1 millions d'utilisateurs en Suisse.

L'Apple TV+ est le seul dont l'utilisation a diminué l'année dernière, même si ce n'est que de 0,2% par rapport à 2021.

La plupart des adultes qui utilisent des services de streaming ont entre 18 et 34 ans.

Les prix ont-ils augmenté?

Seules deux plateformes de streaming ont augmenté le prix de leurs abonnements au cours des cinq dernières années: Disney Plus et Apple TV+. Netflix étant le seul service à proposer différents prix d'abonnement, c'est l'abonnement le moins cher qui a été pris en compte dans cette analyse.

Le prix de l'abonnement de base de Netflix est resté constant au cours des cinq dernières années, mais les abonnements standard et premium ont connu d'importantes hausses de prix. L'abonnement le plus cher coûte actuellement 24,90 francs chez Netflix, alors qu'il coûtait encore 19,90 francs en 2018. Cela représente une augmentation de prix de 25%.

Voici le nombre de films et de séries proposés par les fournisseurs

Netflix, en particulier, sort régulièrement de nouvelles productions. Mais ont-ils le plus grand choix? Il s'en faut de peu. Amazon Prime Video est en tête de liste avec 6389 titres, mais Netflix n'en propose que huit de moins (au 14 avril 2023). A l'exception de l'Apple TV+, tous les services de streaming proposent nettement plus de films que de séries.

Quel est le meilleur rapport prix/prestation?

Quel service de streaming présente le meilleur rapport qualité/prix? C'est clairement Amazon Prime Video qui se démarque: les Suisses paient 9,90 francs par mois et reçoivent en échange un choix de 6389 films et séries. Les utilisateurs ne paient donc que 0,0016 franc par titre.

Même si l'abonnement au streaming de l'Apple TV+ est le moins cher, avec huit francs par mois, Apple propose nettement moins de choix, avec un total de 167 titres. Les utilisateurs suisses paient donc un peu plus de quatre centimes par titre.

