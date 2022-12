Le nouveau documentaire de Netflix sur Harry et Meghan n'est apparemment pas bien accueilli par la famille royale britannique. Bild: keystone

Docu «Harry & Meghan»: les amis de William et Kate sont «dégoûtés»

Anna Von Stefenelli / watson.de

Le documentaire annoncé sur les Sussex est redouté par la famille royale britannique depuis des mois. Selon plusieurs informations, le docu-série Netflix «Harry & Meghan» sortira le 8 décembre. Netflix a déjà publié un teaser de 72 secondes qui donne un aperçu de qui attend le public. Apparemment, il est mal accueilli par les proches des héritiers du trône.

Les amis de Kate et William seraient «écœurés» par la bande-annonce

Apparemment, les amis des héritiers du trône, William et Kate, seraient «écœurés» par cette bande-annonce, rapporte un expert royal cité par le Daily Mail. Ils n'aiment pas du tout la représentation de la princesse et du prince de Galles: selon Richard Eden, ils sont convaincus que la production a fait «de gros efforts» pour que Kate et William aient l'air aussi mauvais que possible.

La bande-annonce montre en effet quelques images inédites. Entre les clichés de Harry et Meghan, il y a aussi une photo de Kate et William. C'est une photo en noir et blanc prise lors de la cérémonie du Commonwealth Day à Westminster en 2020. Sur la photo, on peut les voir tous les deux avec une expression pétrifiée sur le visage. La musique de fond donne à penser que l'héritier du trône n'a pas le bon rôle dans ce documentaire.

La bande-annonce:

Vidéo: watson

L'expert royal s'attaque à Meghan Markle: «Elle mérite un Oscar»

Dans une interview au journal britannique, Richard Eden ne se fait pas prier pour donner son avis: «J'ai été horrifié quand j'ai vu la bande-annonce, honnêtement. C'est ce qu'on craignait», dit-il.

De plus, l'expert royal règle ses comptes avec la duchesse de Sussex: «Meghan semble jouer à nouveau pour cette émission de téléréalité ou cette série documentaire.» Il en est persuadé: l'épouse du prince Harry a travaillé dur et de manière perfide, puisant même dans son expérience d'actrice:

«Nous ne la voyons pas seulement en larmes. Ça ne suffit pas: non, non, elle doit faire la grimace pour accentuer ces larmes»

Meghan «mérite presque un Oscar» pour sa performance d'actrice, poursuit-il. L'expert royal critique également le moment où la bande-annonce a été publiée. Selon lui, le moment a été délibérément choisi pour éclipser la visite du prince William et de la princesse Kate aux États-Unis et leur voler la vedette.

Kate et William sont actuellement aux États-Unis. image: keystone

Ambiance de crise dans la famille royale britannique: des consultants élaborent des stratégies

Il n'y a, pour le moment, aucune réaction du côté de la famille royale. Mais Richard Eden en est certain: «Je pense que la famille royale sera nerveuse à propos de ce qu'il y aura dans ce film.»

Selon le Mirror, le roi Charles et le prince William prévoient déjà des pourparlers de crise afin de pouvoir réagir de manière appropriée à toute allégation. Le journal cite une source selon laquelle des conseillers de haut rang du monarque et du couple héritier du trône regarderont immédiatement le documentaire Netflix.

La relation entre Harry, Meghan et le reste de la famille royale continue de s'effriter

La relation entre Meghan, Harry et le reste de la famille royale est considérée comme rompue depuis que les Sussex ont déménagé aux États-Unis. L'entretien scandaleux avec Oprah Winfrey avait encore un peu plus creusé le fossé.

Après la mort de la Reine, les Sussex et l'héritier du trône ont fait des apparitions publiques ensemble pour la première fois. image: keystone

A l'enterrement de la Reine, les frères Harry et William semblaient s'être rapprochés. Selon des sources proches du prince et la princesse de Sussex, Harry et Meghan auraient voulu apporter des modifications à la production Netflix au dernier moment pour la désamorcer. Plus que trois petits jours à attendre pour découvrir ce docu-série qui aura, sans doute, l'effet d'un tsunami sur la famille royale.

On se réjouit très fort de voir ce royal crêpage de chignon? Oui! Sortez le pop-corn, la bière et les shortbreads! Oh non pitié, j'en peux plus de cette Meghan Markle. Je me réjouis, mais j'ai peur. Pauvre reine, elle doit se retourner dans sa tombe. Oui! Vive Harry et Meghan, vive le rêve américain!

La reine d'Angleterre est une icône de pop culture

1 / 11 La reine d'Angleterre est une icône de pop culture

Cette scène entre Charles III et Liz Truss semble sortie de The Office