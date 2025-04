Le top 10 des pires phrases à dire pendant une rupture

C'est pas toi, c'est moi: cette phrase devrait être prohibée pour l'éternité. On devrait retirer le permis de dater à toute personne qui nous sort ce joker cramé, surexploité et sous-qualifié.



C'est pas moi, c'est toi: offensive vibe pro max. Au final, la première formule n'était pas si mal.

Tu trouveras bien mieux que moi: faux-cul vibe pro max. Le problème n'est pas de vouloir chouchouter l'amour-propre de la personne qu'on veut téj' (le minimum syndical, on est d'accord), mais plutôt le fait que cette vanne est la plus actionnée dans la grande machine des ruptures claquées au sol. Allez, on fait marcher ses rouages, et on sort une excuse en mode pièce unique.

On peut toujours être amis: alors, ça marche pour une partie de l'humanité. L'autre partie finit plongée dans un tourment sans fin, à être condamnée à observer votre bonheur de loin. Et ça, c'est sadique.

Tu as encore beaucoup de chemin à parcourir pour grandir: cette phrase fait très Maître Yoda, mais on vous rappelle qu'il était un célibataire endurci.

Lorsqu'une porte se ferme, il y en a une qui s'ouvre: quand on vient de s'en prendre une au coin de la gueule, on n'a pas forcément envie d'entendre des dictons vaseux tirés d'Instagram qui nous parlent meubles et architecture.

J'ai trop de travail pour penser à l'amour en ce moment: Aah, le manque de temps, un argument qui semble a priori imparable car mathématique et rationnel. Mais ne vous voilez pas la face, cette phrase ne tient debout que pour certains métiers - si vous êtes astronaute, comme Katy Perry, par exemple. Mais pas pour d'autres. Parce que si vous êtes journaliste, il y a fort à parier que vous passerez 50% de votre temps en télétravail, et les autres 50% en apéro.

Je fais certainement la pire connerie de ma vie, mais....: il y a un je-ne-sais quoi de pénible dans cette phrase. On en arriverait presque à vouloir prouver que cette personne fait vraiment «la pire connerie de sa vie», et à lui mâcher le travail.

Je suis dans une période de ma vie où je veux faire la fête: on n'a pas trop de choses à redire sur cette punchline brutalement honnête qui fleure bon les soirées à Ibiza et la peur de l'engagement.

J'ai fait un rêve prémonitoire: ok, Maître des Oracles. On vous pardonne tout, de l'ignoble «il faut qu'on parle» au très pratiqué «j'ai fait un pacte avec une entité supérieure qui exige que je reste célibataire pour le bien de l'humanité». Mais le problème avec la carte du rêve prémonitoire, c'est qu'on aura toujours un doute, et ça, c'est cruel.