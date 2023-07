Fin du partage de compte: Netflix a gagné son pari

Etonnamment, la nouvelle stratégie du géant du streaming fonctionne. Jeudi, il a annoncé avoir gagné des millions de nouveaux abonnés en seulement trois mois.

Les dernières mesures de Netflix pour lutter contre les utilisateurs de la plateforme ne payant pas d'abonnements n'auront finalement pas péjoré son audience. Bien au contraire. D'après une annonce du géant du streaming vidéo dévoilée jeudi 20 juillet, au cours du deuxième trimestre de 2023, 5,9 millions de nouveaux abonnés se sont inscrits.

Netflix n'a pas précisé combien d'entre eux étaient auparavant des resquilleurs détenant désormais leur propre compte. Ce qui reste néanmoins sûr, c'est qu'il y a davantage de clients abonnés dans chaque région qu'auparavant, a souligné le co-patron Greg Peters.

Plus d' un milliard de bénéfice

Depuis le mois de mai, la plateforme au N rouge prend plusieurs mesures contre les utilisateurs qui partagent leur compte. Cette stratégie qui a longuement été repoussée consistait à soit pousser ses co-utilisateurs à payer leur propre compte, soit obliger le propriétaire principal à les ajouter en tant que membres supplémentaires de leur abonnement, moyennant alors des frais supplémentaires.

Selon des estimations antérieures de Netflix, environ 100 millions de personnes utilisaient le mot de passe d'un autre foyer. En imposant sa nouvelle stratégie, la société américaine escomptait que les utilisateurs concernés préféreraient payer plutôt que d'annuler le service. Et à raison. Greg Peters s'en est d'ailleurs félicité:

«on voit que ça a marché!»

Le nombre d'abonnés explose d'ailleurs depuis juin: Netflix a réussi son coup

Pour le trimestre en cours, Netflix s'attend à une augmentation du nombre d'utilisateurs d'une ampleur similaire. Et en hausse, les ventes le sont aussi. Ces dernières ont augmenté de 2,7 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, pour atteindre près de 8,2 milliards de dollars. Le résultat net était un bénéfice de 1,49 milliard de dollars contre 1,44 milliard de dollars un an plus tôt. (mndl/sda)