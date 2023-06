Vidéo: watson

Moment rare à New-York

Quatre fois par année, le soleil se couche au milieu des rues de New York. Ce qui se nomme le «Manhattanhenge» se produit environ trois à quatre semaines avant et après les solstices d’été et d’hiver.

C'est assurément un spectacle parfait pour Instragram tant il est photogénique. Des centaines de personnes sont sorties dans les rues de Manhattan pour immortaliser ce moment furtif où le soleil couchant apparait parfaitement aligné entre les rangées d'immeubles qui composent l'ensemble de l'île de Manhattan. Ce soleil orangé du crépuscule était particulièrement visible au bout de l’axe est-ouest que dessinent les rues de Manhattan, comme la 42e qui traverse Times Square.

Ce phénomène se nomme «Manhattanhenge» en référence à Stonehenge situé dans le sud de l'Angleterre. Ce monument mégalithique vieux de 5 000 ans est composé de pierres dressées qui sont traversées au centre par le soleil lors des solstices d'été et d'hiver.

Le soleil couchant au centre de Stonehenge. Image: Wikipedia

À New York, le plan de l’île de Manhattan dessiné en 1811 a été composé à partir d'un quadrillage. Ainsi, la ville est découpée comme une grille entre les 14e et 155e rues. Le Musée d’histoire naturelle de New York vous conseille de profiter du «Manhattanhenge» au niveau des 14e, 23e, 34e, 42e ou 57e rues, pour admirer ce moment où «la ville encadre le coucher de soleil», comme le résume l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson.

L’événement se produit quatre fois par an, pendant deux jours, environ trois à quatre semaines avant et après les solstices d’été et d’hiver. Ceux qui l’auraient manqué mardi et mercredi soir pourront se rattraper à partir du 12 juillet prochain. (sbo)

