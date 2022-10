Marrons et châtaignes: Savez-vous comment faire la différence?

L'une des réjouissances de l'arrivée du froid est la possibilité de déguster des marrons chauds. Sauf que ce ne sont pas des marrons, mais des châtaignes.

«On achète des marrons chauds?». Cette phrase, employée à tout va, est en réalité fausse. Vous ne mangez pas des marrons chauds, mais des châtaignes. Un fruit similaire, mais dont la consommation n'est pas dangereuse pour votre santé, contrairement aux marrons. On vous explique tout.

D'où viennent les marrons et les châtaignes?

Les marrons et châtaignes sont des fruits à coques. Tous deux viennent donc d'arbres qui leur ont donné leur nom: les marronniers et les châtaigniers.

Les marronniers se trouvent en ville, dans les parcs, les allées ou encore les cours d'école. Ses feuilles sont grandes et palmées et possèdent plusieurs folioles dentelées. Les châtaigniers quant à eux préfèrent la nature et privilégient les bois, les forêts ou encore les vergers. Ses feuilles le sont petites et dentées, au pétiole (la tige) court.

Quelle est la différence entre les châtaignes et les marrons?

Visuellement, la châtaigne et le marron sont très proches et peuvent être facilement confondus. Mais il existe tout de même quelques différences, comme l'explique l'étude de l'Anses, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Voyez plutôt:

Ça, c'est un marronnier et un marron. Image: Shutterstock

Et ça, c'est un châtaignier et des châtaignes. Image: Shutterstock

Mais la réelle différence se trouve directement sur le fruit, et plus particulièrement son enveloppe. La bogue du marron est épaisse, de couleur verte et parsemée de petits pics. La bogue de la châtaigne est quant à elle totalement recouverte d'une multitude de longues aiguilles (et on s'y pique les doigts).

Quels sont les bienfaits de la châtaigne?

La châtaigne est une source de minéraux, vitamines B et C selon ce site spécialisé. Le fruit est aussi riche en amidon dit résistant. Il remplit donc l'estomac sans entraîner de pic de glycémie. La châtaigne, lorsqu'elle est bien cuite, est également tolérée par les intestins fragiles. En clair, la châtaigne est bonne pour tout le monde!

Peut-on manger les marrons?

Et bien non! Ce fruit n'est pas comestible. Il est même toxique. Selon l'Anses, manger le marron peut provoquer des «troubles digestifs tels que des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements ou des irritations de la gorge».

Pourquoi dit-on «marron» au lieu de «châtaigne»?

Le magazine spécialisé futura-sciences explique que la châtaigne a longtemps été considérée comme «la nourriture du pauvre» et était même donnée en nourriture aux cochons. On utilise donc à tort le terme «marron» pour parler de châtaigne.