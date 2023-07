Brad Pitt s'est enfilé une part de pizza lors des Oscars 2014. Image: AP Invision

Voici l'astuce pour que vos pizzas réchauffées soient délicieuses

Cela peut paraître bête, mais il est possible de réchauffer votre pizza sans qu'elle ne devienne immangeable. Voici comment.

Il vous reste de la pizza froide de la veille et vous souhaitez la réchauffer? Le problème, c'est qu'au micro-ondes, elle devient molle, friable et le croustillant est loin d'être au rendez-vous. Le résultat au four n'est généralement pas meilleur: la pizza est sèche au lieu d'être moelleuse.

Premièrement, avant de réchauffer votre pizza, assurez-vous qu'elle a été correctement conservée au préalable. Placez immédiatement les restes au réfrigérateur, de préférence dans un récipient hermétique recouvert de papier absorbant, comme une huche à pain, une boîte Tupperware, ou une assiette recouverte de film alimentaire. Les morceaux de pizza s'y conservent environ deux à trois jours. Vous pouvez également congeler les morceaux de pizza, ils se conserveront alors environ deux mois.

Les boîtes à pizza doivent être jetées immédiatement, car elles ne sont pas adaptées à la conservation. En effet, le carton ne résiste pas bien à l'humidité de la sauce et de la garniture, ce qui ramollit la pizza.

Réchauffer la pizza dans une poêle est particulièrement efficace. Cette méthode est rapide et ne demande pas beaucoup d'efforts. Il suffit d'une poêle avec couvercle ou d'un peu de papier d'aluminium.

Préparation: