Will Smith fait face à de graves accusations

Will Smith se retrouve de nouveau au centre de graves accusations. Cette fois, il ne s’agit pas d’une apparition publique ou d’un film, mais d’allégations provenant de son environnement de travail direct.

Jennifer Ullrich / watson.de

Selon un acte d'accusation dont Variety a pris connaissance, Will Smith est poursuivi par le violoniste Brian King Joseph, aux côtés de Treyball Studios Management.

Joseph accuse Smith de «comportement intrusif» ainsi que de «grooming» ciblé. Les faits se seraient produits lors de la tournée Based on a True Story: 2025 Tour au printemps de cette année.

Accusations contre Will Smith: de quoi s'agit-il ?

Brian King Joseph, qui s'est fait connaître d'un large public grâce à sa participation à America’s Got Talent, a d'abord été engagé en novembre 2024 pour une prestation unique à San Diego.

Plus tard, Will Smith l'aurait invité à rejoindre la tournée et à collaborer sur un album à venir.

Comme le relaie Variety, alors que leur relation se renforçait, Smith aurait déclaré à Joseph: «nous avons un lien très spécial, que je n'ai avec personne d'autre», entre autres propos similaires.

Joseph, ancien participant de l'émission America's Got Talent, a rejoint la première partie de la tournée de Smith en mars 2025 pour un concert à Las Vegas, où des chambres d'hôtel avaient été réservées pour le groupe et l'équipe technique. Dans sa plainte, il affirme que son sac, contenant la clé de sa chambre d'hôtel, a disparu pendant plusieurs heures avant d'être retrouvé et restitué par la direction, et que les membres de cette dernière étaient les seules personnes à avoir accès à sa chambre.

Plus tard dans la nuit, Joseph est revenu et a constaté que quelqu'un était entré «illégalement» dans la chambre et avait laissé derrière lui des affaires, notamment des lingettes, un flacon de médicaments contre le VIH au nom d'une autre personne et un mot qui disait:

«Brian, je serai de retour au plus tard à 17h30, juste nous deux (cœur dessiné), Stone F», que Joseph a interprété comme un avertissement selon lequel «un inconnu reviendrait bientôt dans sa chambre pour avoir des relations sexuelles» avec lui.

Le violoniste licencié par Will Smith

Joseph a alors informé le service de sécurité de l'hôtel, des représentants de Will Smith et a contacté un poste de police.

Il affirme que quelques jours plus tard, un membre de la direction l'a «humilié» à propos de cet incident et lui a annoncé son licenciement, laissant entendre que Joseph avait tout inventé.

A la suite de ce licenciement, il assure avoir souffert de symptômes de stress post-traumatique et subi des préjudices financiers conséquents. Il a lancé de poursuites pour représailles, licenciement abusif et harcèlement sexuel, et demande que le montant des dommages et intérêts soit déterminé par un jury.

Le montant devra être fixé par un jury. Aucune déclaration de Will Smith n'a été communiquée pour l'instant.