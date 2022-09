Lil Nas X a posté sur les réseaux une séquence où il propose des pizzas à des homophobes. shutterstock/twitter

People

Lil Nas X offre des pizzas à des homophobes et tombe amoureux de l'un d'eux

Ce dimanche, le chanteur a proposé des pizzas aux manifestants homophobes venus protester devant la salle de son concert, à Boston. Lil Nas X a posté la séquence sur les réseaux sociaux.

Quelle meilleure message de paix qu'une pizza? C'est avec humour que l'artiste ouvertement gay a répondu aux manifestants homophobes protestant ce dimanche 18 septembre devant la salle de son concert, au MGM Music Hall de Boston.

Des chrétiens se sont postés sur le trottoir d'en face avec des pancartes du genre: «Jésus est Dieu, tous les démons le savent», le démon étant ici Lil Nas X.

Franchement, s'il faut prétendre détester le chanteur pour avoir de la pizza gratuite, je suis partante!

Le rappeur de 23 ans a été malin en allant à leur rencontre avec son équipe et en leur offrant des pizzas. «C’est une bonne promo», a écrit Lil Nas X sur ses réseaux sociaux. La séquence a été publiée sur ses comptes TikTok et Twitter et visionnée plus de 3 millions de fois.

On sent que les manifestants sont tentés comme Adam avec la pomme, mais comme Lil Nas X est «un démon», ils ont lutté contre son emprise. Pourtant, c'était de la 4 fromages, difficile de ne pas céder.

Lil Nas X dit même avoir eu un crush sur l'une de ces grenouilles de bénitier: «Ils ne voulaient pas de pizza, mais je suis accidentellement tombé amoureux d’un des manifestants homophobes» - « Je n’arrête pas de penser au mec homophobe mignon qui protestait contre mon concert. Je sais juste que nous avions une connexion. Il me manque tellement. Je ne suis rien sans lui», a-t-il confié, non sans ironie.

Après son coming out en 2019, Lil Nas X est devenu une icône gay dans le monde de la musique. Il détourne les clichés du hip-hop et du rap, n'hésite pas à accoucher d'un album comme une femme accoucherait d'un bébé, montre ses fesses sur Instagram et provoque les racistes, les homophobes et les conservateurs. Dans une interview radio, il a dit ceci: «Les haters me donnent de la force. A chaque fois qu'ils m'insultent, j'en rajoute.»

La performance de Lil Nas X aux BET Awards en 2020:

Rihanna, reine du style since 1988: