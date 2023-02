Hilona Gos a partagé une vidéo dans laquelle elle fond en larmes. capture d'écran youtube

People

«Il m'a étranglée» Hilona Gos balance tout sur son ex Julien Bert

La candidate de télé-réalité porte de lourdes accusations sur son ex-fiancé Julien Bert. Elle l'accuse de violences conjugales et d'escroquerie.

Plus de «Société»

«Cette vidéo n'est pas pour condamner ni me victimiser. Elle a pour seul but de raconter une vérité. C'est peut-être aussi une sorte de SOS.» C'est avec ce message que commence le témoignage d'Hilona Gos sur sa chaîne YouTube postée ce dimanche 26 février. La candidate de télé-réalité, qu'on peut actuellement voir dans Les apprentis aventuriers sur W9, a brisé le silence concernant sa relation avec son ex-compagnon Julien Bert.

Hilona Gos et Julien Bert s'étaient rencontrés en participant à l'émission Les Princes et les Princesses de l'amour sur W9 en 2020. Leur histoire d'amour avait passionné des millions de Français devant leur télévision. Une fois l'émission terminée, ils avaient emménagé ensemble à Lyon et avaient même pris un chien, c'était «un amour fusionnel». Mais le couple va se déchirer, passant de ruptures en réconciliations et de réconciliations en ruptures. A de nombreuses reprises, Hilona Gos s'est exprimée sur les conséquences de cette relation destructrice.

Mais cette fois, dans cette vidéo de près de 40 minutes intitulée «Ma vérité avec Julien», elle balance tout. Elle raconte notamment les problèmes d'alcoolisme de Julien Bert et une anecdote glaçante. Elle raconte qu'un soir avant de partir en vacances, il a passé la nuit à boire tout seul à la maison avant de l'insulter le matin même:

«T'es une grosse pute, sans moi avant t'étais rien, t'es une grosse merde, t'es qu'une clocharde»

«Il a levé la main, il m'a étranglée, il m'a soulevé à ça du sol, je me rappelle juste que je n'avais plus à respirer»

Voici un extrait de la vidéo:

Vidéo: youtube

Dans cette vidéo, la jeune femme désormais installée à Calvi en Corse revient sur ses grossesses. Elle avait raconté sur les réseaux sociaux qu'elle avait fait deux fausses couches, mais elle confie que la deuxième fois, elle a préféré avorter.

«Je ne me voyais pas élever un enfant avec quelqu'un d'aussi instable»

Hilona Gos a publié sur YouTube une deuxième vidéo ce lundi 27 février dans laquelle elle a fait de nouvelles révélations. Après avoir passé en revue les violences physiques et psychologiques, elle accuse Julien Bert de l'avoir escroquée. Elle explique que son ancien fiancé payait de nombreuses dépenses personnelles (loyer, Uber Eats, Apple TV) avec le compte de leur société.

«Un jour, on est parti à Mykonos. On avait convenu que je payais la maison, et lui les dépenses sur place. Finalement il a payé les dépenses là-bas avec notre société. Je n'étais pas au courant»

«Il a dépensé 100 000 euros. Il a vidé les comptes de la société»

Voici un extrait de la vidéo:

Vidéo: youtube

Julien Bert est également sorti du silence

Il s'est exprimé sur Snapchat, une vidéo qui a été reprise sur des comptes de fans sur Instagram. Il dit avoir mal dormi après avoir vu les vidéos d'Hilona et l'accuse de mentir.

Vidéo: instagram

Hilona Gos n'a pas dit si elle avait porté plainte contre Julien Bert. Sans l'intervention de la justice, cette affaire ne pourra pas beaucoup avancer.

Une autre personnalité de la télé-réalité qui fait scandale:

Manon Tanti n'aurait pas dû faire ce TikTok en anglais

Vidéo: watson

Les vacances: attentes vs réalité