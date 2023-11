Jamie Foxx visé par une plainte pour agression sexuelle

L'acteur est notamment accusé d'avoir «glissé ses mains dans les sous-vêtements de la plaignante et d'avoir placé ses doigts dans son vagin et son anus». Le bar-restaurant Catch NYC & Roof et son propriétaire gérant sont également visés par cette plainte au civil. (jah/ats)

Berset, la RTS et les bobos prennent cher dans la Revue de Lausanne

Avec Caisse Rapide, la troupe de la Revue de Lausanne s'en prend aux événements lausannois, vaudois et suisses qui ont rythmé l'année. Berset, la RTS, la place de la gare, tout y passe. Deux heures de spectacle où on ne voit (presque) pas le temps passer. On vous raconte (mais pas tout, promis).

La fin d'année rime avec marchés de Noël, souper de boîte, envie de meurtre dans les magasins... et retour des revues. Pour cette cuvée 2023 de la Revue de Lausanne, Blaise Bersinger, Sébastien Corthésy, Nathanaël Rochat et Benjamin Décosterd s'attaquent à l'inflation. Sur scène, la troupe est composée de Blaise Bersinger, Laura Guerrero, Florence Annoni, Dominique Tille, Nathanaël Rochat (en alternance avec Jérémy Crausaz), Garance La Fata et Raphaël Vachoux. Avec humour et en musique, ils s'en prennent aussi à la RTS, chatouillent les deux Vincent, tabassent les habitants de l'éco-quartier des Plaines-du-Loup et mettent une petite balayette à Alain Berset. Entre autres «dingueries», comme ils le disent.