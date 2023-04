10 stars honnêtes avec la chirurgie esthétique

«Quand j'ai eu 18 ans et que je suis devenue une danseuse, j'avais assez d'argent pour m'offrir une nouvelle paire de seins et tous les complexes que j'avais par rapport à ma poitrine ont disparu. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai travaillé au Urban strip club et dans ce club, vous devez avoir un gros cul. Donc j'ai complexé par rapport au mien. Ça m'a ramené à mes années de lycée. Donc j'ai refait mon cul. Et après, je me suis sentie super confiante»