Ce film suisse pourra peut-être prétendre à un Oscar

«En première ligne» suit l’infirmière Floria (Leonie Benesch) tout au long de son service du soir. image: az/SALVATORE VINCI

Ce film suisse pourrait bien être en route pour les Oscars

Le film de Petra Volpe «En première ligne» fait partie de la shortlist pour l'Oscar du meilleur film étranger.

Thomas Studer / ch media

Cela n’était plus arrivé depuis Ma vie de Courgette (2017). Aucun film suisse n’avait réussi à se hisser sur la shortlist des Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger.

Mardi, l’Académie du cinéma de Los Angeles a annoncé sa présélection dans 12 catégories pour la cérémonie des Oscars 2026. Parmi elles figure celle du Best International Feature Film et, sur cette liste, apparaît le drame En première ligne de la réalisatrice argovienne Petra Volpe (L’Ordre divin).

Cet été, l’Office fédéral de la culture avait désigné En première ligne comme contribution suisse aux Oscars 2026. Le film, qui porte le titre Late Shift dans le monde anglophone, montre avec une précision quasi documentaire comment l’infirmière Floria (Leonie Benesch) court tout au long de son service du soir à l’Hôpital cantonal de Bâle-Campagne.

L’action s’avère si dense que En première ligne est en réalité un thriller. Floria n'a le temps pour rien, de nouvelles tâches s’ajoutent sans cesse à son shift. Un patient privé au comportement libidineux attend avec impatience son thé, d’autres espèrent enfin être récupérés après leur opération. Le téléphone n’arrête pas de sonner, quelqu’un réclame constamment quelque chose à Floria, jusqu’à ce qu’elle commette finalement une erreur.

Avec cette représentation haletante, que des infirmières et infirmiers décrivent comme largement réaliste, Petra Volpe a touché un point sensible. En Suisse, En première ligne a enregistré 200 000 entrées en salles, en Allemagne, plus de 400 000.

La concurrence est rude

Au total, 86 pays s’étaient portés candidats dans la course au meilleur film international. Outre En première ligne, 14 autres films ont désormais décroché une place sur la shortlist. Parmi eux figurent notamment l’Allemagne avec Les Échos du passé de Mascha Schilinski, la Corée du Sud avec Aucun autre choix de Park Chan-wook et la Tunisie avec La Voix de Hind Rajab de Kaouther Ben Hania.

La liste comprend également des films considérés comme des prétendants aux Oscars dans d’autres catégories: le drame familial Valeur sentimentale du Norvégien Joachim Trier, le thriller L'Agent secret du Brésilien Kleber Mendonça Filho ainsi que le drame Un simple accident, avec lequel le réalisateur iranien Jafar Panahi représente la France.

L’Académie du cinéma annoncera le 22 janvier quels 5 films de la shortlist elle retiendra pour la cérémonie du 16 mars. Ceux-ci auront donc une chance de remporter un Oscar. La dernière nomination de la Suisse dans la catégorie du meilleur film international remonte à 1991, avec succès: le drame sur les réfugiés Voyage vers l'espoir de Xavier Koller, alors nommé, avait remporté la statuette.

Traduit de l'allemand par Joel Espi