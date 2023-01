People

«Tu es dangereux»: Booba déclare la guerre à Cyril Hanouna

Le rappeur Booba a choisi sa nouvelle cible et a décidé de s'en prendre cette fois à Cyril Hanouna. Il lui reproche de soutenir Magali Berdah, avec qui il est en guerre depuis des mois.

Le Duc de Boulogne a remis ça. Celui que l'on connaît pour ses nombreuses frasques, et plus récemment, pour s'en être pris aux influenceurs et leur papesse Magali Berdah, s'est attaqué cette fois à l'animateur de Touche pas à mon Poste (TPMP), Cyril Hanouna. Sur Twitter, Booba s'est directement adressé à l'animateur en le qualifiant de «vicieux» et «dangereux».

«Je sais que tu es un puissant, vicieux dangereux et protégé (j'en ai fait les frais), mais on va faire notre boulot quand même. Ça ne peut plus durer» Le justicier Booba

En effet, depuis des mois maintenant, le rappeur et la femme d'affaires se livrent une guerre sans merci. Ce dernier lui reproche notamment les pratiques frauduleuses de certains influenceurs, qu'il appelle influvoleurs, sur les réseaux sociaux. Après plusieurs coups bas et plaintes déposées des deux parties, l'affaire se jouera devant les tribunaux.

«Tu as choisi ton camp»

Booba (ou B2O pour les intimes) reproche à Hanouna d'avoir permis à Magali Berdah de jouir d'une grande visibilité lorsqu'elle rejoint l'équipe de chroniqueurs de l'émission en 2017. La femme d'affaires a depuis été régulièrement invitée sur le plateau de C8 afin de se défendre contre les accusations lancées par le rappeur.

Fait étonnant, ou ironique, Cyril Hanouna est l'un des actionnaires de Banijay, l'entreprise qui détenait jusqu'à la mi-décembre l'entreprise Shauna Events, dont Magali Berdah a repris le contrôle à 100%. Dans l'enregistrement audio dévoilé par le rappeur sur Twitter, on peut entendre le père de Magali Berdah s'interroger: «qui la protège?», puis d'affirmer: «il n'y a qu'une seule personne qui la protège, c'est Cyril Hanouna».

Pour l'heure, ni Cyril Hanouna ni Magali Berdah n'ont réagi. Affaire donc à suivre...

(sia)