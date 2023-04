Ed Sheeran est en procès à New York depuis lundi 24 avril pour une accusation de plagiat. Image: sda

Accusé, Ed Sheeran a joué de la musique dans un tribunal

L'artiste britannique est actuellement en procès. On l'accuse d'avoir plagié un tube planétaire. Pour se défendre, il a dégainé sa guitare.

C'est un titre qui a connu un succès international, mais qui pourrait désormais connaître un revers tout aussi conséquent pour son interprète. Depuis lundi 24 avril, Ed Sheeran est au tribunal de New York. Comme le rapporte l'AFP, l'artiste masculin international de l'année 2022 doit en effet répondre d'accusations de plagiat.

L'objet mis en cause: Thinking out loud. Il s'agit du troisième single de son album X (2014) et dont le clip vidéo, dévoilé deux ans plus tard, avait atteint le milliard de visionnages sur YouTube. Le morceau s'était notamment hissé en première position des classements musicaux dans huit pays du monde dont le Royaume-Uni, les Etats-Unis, l'Australie ou encore les Pays-Bas. Il avait, par ailleurs, été élu «meilleure chanson de l'année», en 2016.

Défense en musique

Cette réussite a particulièrement fait grincer des dents un musicien et producteur américain ayant co-écrit le célèbre Let's get it on (1973) de Marvin Gaye.

Ses arguments, soutenus durant le procès par un musicologue, soutiennent l'idée selon laquelle «la progression d'accords présents sur les deux morceaux est quasi similaire».

Toujours d'après l'AFP, pour se défendre, Ed Sheeran n'a pas eu d'autres choix que de prouver, en live, son innocence. Il a alors joué les quatre accords clés de Thinking out loud, assurant qu'il était différent de ceux utilisés dans Let's Get It On. L'audience doit rependre lundi 1ᵉʳ mai.

Un membre de l'entourage de l'artiste Ed Sheeran portant un étui de guitare avant que l'artiste ne quitte le tribunal fédéral de New York, dans son procès pour violation de droits d'auteur, le 26 avril 2023, à New York. Image: sda





