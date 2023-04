People

Pas de Meghan Markle au couronnement: ce qu'en pense la famille royale

La famille royale serait «enchantée» que la femme de Harry ne soit pas présente pour le couronnement de Charles III.

Il y a dix jours, on apprenait que le prince Harry prendrait part au couronnement de son père Charles III, mais qu'il viendrait seul. Meghan Markle restera dans leur maison de Montecito, en Californie, en compagnie de leurs deux enfants - Archie, trois ans, et Lilibet, bientôt deux ans. L'excuse est toute trouvée: leur fils aîné fêtera justement son quatrième anniversaire le 6 mai, jour même de la cérémonie. Il ne faudrait pas qu'il se fasse voler la vedette par un homme âgé aux doigts boudinés.

Selon Tom Bower, ancien journaliste de la BBC qui s'est exprimé pour Page Six, la famille royale serait «ravie» qu'elle ne vienne pas. Ce choix murement réfléchi de la part de l'ancienne actrice et annoncé après de longues semaines d'attente (et de retard), est-il un moyen de faire parler d'elle? Ou justement, Meghan a-t-elle préféré se tenir à l'écart des brouilles familiales? «Ils devaient prendre une décision authentique, surtout après tout ce qui a été dit et tout ce qui s'est passé», a confié un proche de la famille.

Pour beaucoup, c'est un énième affront à la famille royale. Comme le rapporte le journal britannique The Mirror, certains experts royaux suggèrent que la vengeance promet d’être terrible du côté de Buckingham: «Cela semble marquer l'éloignement complet de Meghan de la famille de son mari», a commenté le rédacteur en chef du Daily Mail, Richard Eden, avant d’ajouter: «Je peux dire avec une certaine confiance que Meghan ne manquera pas à la famille royale.»

Une source proche du palais de Buckingham glisse au magazine People: «Je ne suis pas surpris que Meghan n'y aille pas.» Un ami de la duchesse ajoute quant à lui: «Meghan veut être là pour soutenir son beau-père, mais en même temps, l'attention qu'elle reçoit l'emporte sur le soutien qu'elle reçoit.»

Si Harry assiste au couronnement de son père, cela n'empêche pas que leur relation ainsi que celle avec son frère, le prince William, soient tendues. Le roi Charles, 74 ans, a été profondément attristé par les accusations de déloyauté et de manipulation médiatique portées par le prince Harry à l'encontre de la famille royale dans ses mémoires, Spare, publiées en janvier.

