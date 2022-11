Lui, c'est pas Brad Pitt. C'est Paul Wesley, l'ex-mari d'Inès de Ramon. dr

La nouvelle petite amie de Brad Pitt est genevoise

Brad Pitt a été photographié avec Inès de Ramon au concert de Bono. La Genevoise a récemment divorcé de Paul Wesley, l'acteur de la série Vampire Diaries.

Ce mercredi matin, vous aurez peut-être remarqué que votre feed Instagram étai inondé de photos de Brad Pitt, 58 ans et d'une jeune femme un peu moins connue. Elle s'appelle Inès de Ramon, elle a 29 ans et elle est genevoise.

Le couple a été aperçu dimanche 13 novembre au soir, à son arrivée à un concert de Bono à Los Angeles. Le Daily Mail a publié plusieurs photos de paparazzi les montrant assez proches. Il y a également une vidéo dans laquelle on voit Brad Pitt et Inès de Ramon saluer Cindy Crawford et son mari Rande Gerber, des amis de Brad Pitt, ainsi que Sean Penn et Vivi Nevo.

Inès de Ramon était mariée pendant trois ans à Paul Wesley, la star de la série Vampire Diaries. Une source proche du dossier a précisé à watson qu'«ils se sont rencontrés complètement au bol à Ibiza» et qu'elle l'a suivi aux Etats-Unis. «C'était une histoire chou». Ils se sont mariés en 2019 lors d'une cérémonie très discrète. Le couple s'est séparé en septembre de cette année.

Elle a été au collège Calvin et, comme le confirment des Genevois qui étaient à l'école avec elle, «c'était clairement la fille populaire du lycée».

Inès de Ramon a grandi dans la commune huppée de Cologny, à Genève. Elle a été au collège Calvin et comme le confirme des Genevois qui étaient à l'école avec elle, «c'était clairement la fille populaire du lycée». Elle a obtenu un bachelor en business administration à l'Université de Genève en 2013. Selon son compte LinkedIn, elle est vice-présidente d'Anita Ko Jewelry , une marque de bijoux basée Los Angeles qui compte parmi ses clients des célébrités comme Kourtney Kardashian et Hailey Bieber.

Ne cherchez pas, son compte Instagram est privé.

Brad Pitt et Inès de Ramon ont certes eu un date, mais rien ne prouve une relation sérieuse entre les deux. Récemment, l'acteur (et ex d'Angelina Jolie) a également en a eu un avec le mannequin Emily Ratajkowski à New York.

Quant à Paul Wesley, il est passé à autre chose avec le modèle Natalie Kuckenburg. Le couple a été vu en Italie au début du mois.

