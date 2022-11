People

«Mes mains sont engourdies»: Britney est atteinte de lésions nerveuses

On comprend mieux pourquoi la superstar de la pop nous enchante régulièrement avec ses chorégraphies: sur les réseaux sociaux, Britney a confié que danser l'aide à faire passer la douleur des lésions nerveuses dont elle est atteinte depuis trois ans.

Ce n'est un secret pour personne: quand elle ne pose pas dans le plus simple appareil, Britney danse. Nous n'avons pas calculé la moyenne exacte mais, plusieurs fois par semaine, la chanteuse de 40 ans enchante ses fans en se déchaînant librement sur le dancefloor, c'est-à-dire le marbre de son salon.

Si vous suivez les aventures de Britney sur Instagram, vous êtes forcément familier de ses roulades et autres joyeuses vidéos de danse. image: instagram

Pourtant, la dernière vidéo en date n'a pas eu de quoi remplir de joie le cœur de ses abonnés. Lundi, la star a confié être atteinte de «lésions nerveuses sur le côté droit de son corps».

Des lésions nerveuses qui font que «certaines parties de son corps s'engourdissent», explique-t-elle. image: instagram

Une maladie incurable dont Britney confie souffrir depuis trois ans, lorsqu'elle est sortie de cet «endroit» - en référence à l'établissement médical dans lequel elle a été placée contre son gré en 2019.

«Il n'y a pas de remède, sauf Dieu je suppose» Britney Spears sur Instagram

«Je me réveille 3 fois par semaine dans mon lit et mes mains sont complètement engourdies», témoigne la chanteuse, qui décrit la douleur comme autant de «broches et d'aiguilles». Son seul remède? La danse. «C'est drôle, quand je danse, je ne ressens pas la douleur», se réjouit-elle.

En nous exhibant une bouteille d'eau. image: instagram

Heureusement, malgré ces désagréments, Britney va bien et son moral tient bon: elle conclut sa publication en affirmant que ses problèmes de santé se sont «beaucoup améliorés» ces derniers temps.

En tout cas, ils ne l'empêchent pas de faire le ménage: «J'envoie tout mon amour à chacun d'entre vous... je vais passer l'aspirateur maintenant!» termine-t-elle.



