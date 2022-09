People

Gwyneth Paltrow toute nue pour fêter ses 50 ans

L'actrice américaine a partagé des photos d'elle nue sur Instagram. Celle qui vient de fêter ses 50 printemps dit accepter son corps. En même temps, qui ne l'accepterait pas?

Ce mardi 27 septembre, Gwyneth Paltrow a soufflé ses 50 bougies, et pour marquer le coup, elle a posté sur Instagram un cliché d'elle nue, le corps recouvert d'une sorte de peinture dorée. Elle a sobrement écrit: «50» entouré de deux emojis étoiles.

A deux doigts de se transformer en statue des Oscars. instagram

Sur Goop, son site lifestyle où on peut acheter des bougies au parfum de son vagin ou des systèmes audio très chers pour écouter les plantes, elle a écrit:



«Je me sens tellement bien à 50 ans, ça me permet d’exprimer l’énergie et l’optimisme que je ressens. Je trouve que vieillir est en réalité quelque chose de beau. Il faut juste élargir nos perceptions. Quand tu deviens toi-même, intègre, ta vie s’épanouit.»

Pour garder la forme, Gwyneth a, dès la vingtaine, commencé le yoga et adopté une alimentation plus saine, moins transformée. Elle explique au magazine Vogue qu'elle est adepte des désintoxications et autres cures.

Instagram a liké ce post, si ça c'est pas la classe. instagram

Mais l'actrice et gourou beauté qui prône les produits clean tient un double discours. Elle est une adepte des injections à tel point qu'elle est l'égérie d’une marque spécialisée dans les fillers antirides.

C'est pas un peu du foutage de gueule?

Dans une interview pour Harper's Bazaar datant du mois de mars, elle avait tenté d’être transparente sur le sujet: «Il y a beaucoup de stigmatisation autour des injections. J’ai eu une crise de la quarantaine et je suis allée voir un médecin. Ce fut un désastre. J’avais des bleus, mon front était complètement figé et je ne me reconnaissais plus du tout.» Elle affirme qu'elle n'a subi aucune intervention pendant très longtemps.

