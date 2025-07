Le dernier modèle existe en plusieurs coloris. Image : Fairphone Image: Fairphone

Ce smartphone fait de l'ombre à Apple

Le fabricant néerlandais Fairphone et concurrent d'Apple a dévoilé son dernier-né. On dispose désormais des évaluations de testeurs indépendants. On fait le point.

L'entreprise néerlandaise Fairphone a lancé, fin juin, son dernier modèle, avec le cirque marketing usuel d'Apple ou de Samsung en moins.

A peu de choses près, on pourrait confondre le Fairphone 6, ou «The Fairphone (Gen. 6)», avec un iPhone. Depuis sa sortie, les critiques indépendants en tous genres ont parlé. On vous fait le résumé des caractéristiques les plus importantes de ce smartphone Android durable.

«Le Fairphone 6 ressemble à un hommage nostalgique, avec de nombreuses mises à jour modernes» Verdict des testeurs de iFixit

Quelles sont les principales nouveautés?

Le portail allemand spécialisé en informatique golem.de a testé. Voici ce qu'il en pense:

«Le fabricant néerlandais montre qu'on peut encore améliorer le concept de smartphone modulaire. Fairphone n'a certes pas modifié de manière significative le concept de base avec ses modules facilement interchangeables, mais, dans l'ensemble, le nouveau modèle semble bien plus haut de gamme que son prédécesseur, le Fairphone 5.»

«Modulaire» signifie que l'on peut changer tous les composants importants du téléphone. Et que chaque utilisateur peut s'en charger lui-même.

Le Fairphone 6 dispose en tout de douze éléments modulaires qui peuvent être remplacés, de la batterie à l'écran jusqu'aux trois capteurs photo à l'arrière, en passant par les haut-parleurs et le port USB-C. Ce dernier déçoit d'ailleurs par sa vitesse de transfert de données relativement lente (USB 2.0).

Au dos de l'appareil, on aperçoit des vis sous les objectifs photo. capture d'écran: YouTube

Le nouveau smartphone marque des points en matière d'écologie, même si son écobilan définitif ne sera disponible qu'en octobre, selon le fabricant.

«Le Fairphone est conçu majoritairement avec des matériaux issus du commerce équitable et recyclés, pour plus de la moitié de son poids total.»

Un vrai modèle d'avenir sans Google?

Le Fairphone 6 devrait recevoir sept grandes mises à jour d'Android 15. La marque promet ainsi le même nombre de mises à jour que Samsung et Google et respecte les directives de l'UE, constate heise.de, avant d'ajouter:

«Il faut espérer que le fabricant tiendra ses promesses de mise à jour, car, par le passé, les usagers ont dû s'armer de patience en ce qui concerne les nouvelles versions d'Android.»

Outre la version avec les services Google, Fairphone propose en option une variante sans le groupe technologique américain, très gourmand en données. Pour cela, l'entreprise néerlandaise mise sur le système d'exploitation libre «/e/ OS» du fournisseur Murena.

Android sans Google en vidéo: Vidéo: YouTube/Dev Café

Un bouton spécial «détox numérique»

Sur le côté droit, on découvre un bouton jaune très visible. Il permet d'activer le mode «Ne pas déranger».

Les utilisateurs d'iPhone et d'Android connaissent cette fonctionnalité sous le nom de «Focus». Sur le Fairphone, elle s'appelle «Fairphone Moments». On peut bien sûr la configurer selon ses propres besoins, en définissant par exemple les contacts importants pour lesquels on souhaite être joignable à tout moment.

«Pour en profiter réellement, il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit en fait que d'un argument marketing supplémentaire. Le thème de la pleine conscience est actuellement partout, et Fairphone saute sur l'occasion avec son mode à part, pour un résultat ma foi plutôt pas mal.»

Le fameux bouton jaune, pour se couper du monde numérique. Image: Fairphone, capture d'écran youtube

Quelle est la puissance du Fairphone 6?

Pour un testeur de golem.de:

«Techniquement, ce modèle dépasse son prédécesseur dans la plupart des domaines. La performance de la puce est tout à fait suffisante, celle des appareils photo l'est un peu moins. Il est concevable qu'une mise à jour permette d'améliorer encore un peu la qualité. Pour l'instant, la qualité des images est au mieux moyenne, surtout en ce qui concerne la netteté.»

heise.de précise que la batterie est meilleure que celle du modèle précédent: au lieu de 4200 mAh (milliampères-heures), la capacité atteint désormais 4415 mAh.

Grâce à la puce Qualcomm, plus efficiente, le fabricant parle d'un gain d'autonomie de 20%. Le chargement par câble (avec 33 watts) ne serait toutefois pas beaucoup plus rapide qu'auparavant.

Qu'en est-il de la coque?

Le boîtier du Fairphone 6 est effectivement en plastique et fait partie des rares éléments qui ne se changent pas.

En revanche, il est possible pour la première fois d'ajouter des modules au boîtier afin de personnaliser son téléphone. Selon golem.de:

«On peut mettre un porte-carte ou un élément avec poignée à la place du couvercle arrière. Pour cela, il suffit de desserrer les deux vis et de changer la pièce.»

Plusieurs types d'anses et de coques arrière sont disponibles. Image: Fairphone, capture d'écran youtube

Et l'écran, alors?

Aux yeux du spécialiste de golem.de:

«L'écran a de bonnes couleurs et affiche le contenu nettement. Il est suffisamment lumineux pour que l'on puisse bien voir, même en plein soleil.»

La qualité de l'image laisserait par contre à désirer.

Il s'agit d'un écran tactile de 6,31 pouces avec une résolution de 2484 x 1116 pixels. Sa fréquence de rafraîchissement est de 10 à 120 hertz (Hz).

Le rétroéclairage permet un bon affichage, même dans les environnements lumineux. Image: Fairphone, capture d'écran youtube

Gros plan sur l'écran Le Fairphone 6 est équipé d'un écran POLED.



POLED et AMOLED sont deux types d'écrans OLED. Deux groupes sud-coréens, LG Electronics et Samsung, se partagent leur production. Le P de POLED indique l'utilisation d'un substrat en plastique, tandis que l'AM de AMOLED signifie Active Matrix. C'est ce qu'on lit sur le blog Android Authority dans une description intéressante (en anglais).



Selon cet article, la technologie POLED correspond en fait encore à une technologie OLED. Celle-ci offre de nombreux avantages par rapport aux anciens écrans LCD IPS.



Aujourd'hui, on retrouve les écrans POLED principalement dans les smartphones de milieu de gamme et à petit budget. Ils rivalisent sans problème avec les AMOLED de Samsung de la catégorie de prix inférieure.



Est-il facile à réparer?

Il n'y a rien de plus simple.

Il convient de souligner la facilité avec laquelle on peut remplacer un écran défectueux, l'un des problèmes les plus courants et les plus ennuyeux des smartphones traditionnels.

Le smartphone est très facile à démonter. Image: Fairphone, capture d'écran youtube

L'entreprise iFixit, spécialisée dans la réparation, a démonté le Fairphone 6 pour en évaluer sa réparabilité. Conclusion:

«Dans un monde d'appareils complètement collés et conçus pour devenir obsolètes, le Fairphone 6 obtient un 10 sur 10 bien mérité sur notre échelle de réparabilité. Il devrait survivre aux cycles des modes, et cela vaut la peine d'être relevé.»

Le modèle précédent, le Fairphone 5, avait déjà obtenu le maximum de points lors du démontage. Chaque modèle depuis le Fairphone 2 a obtenu cette note.

Le test en vidéo (en anglais): Vidéo: YouTube/iFixit

Et le prix?

Chez les revendeurs en ligne suisses, le Fairphone 6 coûte 530 francs (état: 4 juillet). Dans le Fairphone Store, il est répertorié à 510 francs.

Son prix dépasse légèrement celui d'autres smartphones Android dotés d'un équipement comparable, constate golem.de. Et il y a de bonnes raisons à cela:

«Fairphone produit ses appareils de manière beaucoup plus équitable et durable que la concurrence. En outre, il ne faut pas négliger le plus grand effort de développement de la modularité, dont les acheteurs profitent ensuite beaucoup. En plus des pièces de rechange, Fairphone offre également une assistance logicielle sur le long terme.»

Quelle était la qualité du modèle précédent?

watson l'avait testé le 5 en septembre 2023. Le journaliste numérique, Oliver Wietlisbach, était alors parvenu à la conclusion que le Fairphone était «définitivement adapté aux masses». Au quotidien, il fonctionne de manière fluide et l'écran, tout comme l'appareil photo, en particulier, ont fait un bond en avant. Il ne répond cependant pas aux exigences les plus élevées.

